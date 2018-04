Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, incontro segreto a Milano

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sarebbero rivisti. Impazza il gossip sulla ex coppia più paparazzata d’Italia, i due si sarebbero incontrati in gran segreto in un lussuoso albergo di Milano e avrebbero programmato l’incontro nel week-end, mentre i rispettivi fidanzati: Andrea Iannone e Silvia Provvedi, erano fuori città per lavoro.

A lanciare lo scoop è Oggi in un’esclusiva che sarà pubblicata a breve sul settimanale cartaceo. La rivista racconta del presunto incontro segreto tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, il primo dopo l’uscita dal carcere del fotografo.

L’incontro segreto tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona

Secondo la ricostruzione del settimanale, Fabrizio Corona si sarebbe recato a casa di Belen Rodriguez, ma accortosi dei paparazzi appostati sotto l’abitazione avrebbe poi deciso di allontanarsi e andare via. I due si sarebbero poi dati appuntamento in un lussuoso albergo di Milano dove avrebbero trascorso il pomeriggio.

Il settimanale sottolinea come Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si siano incontrati in un momento particolare, ovvero mentre i rispettivi compagni erano fuori per lavoro. Nel week-end in cui l’ex coppia si sarebbe data appuntamento, il fidanzato di Belen, Andrea Iannone era in Argentina impegnato nel Moto Gp, mentre Silvia Provvedi, compagna di Fabrizio Corona era a Roma insieme alla sorella gemella per un evento.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona

Sono stati insieme per quattro lunghi anni, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due sono stati fidanzati e hanno dato vita anche a un sodalizio lavorativo vincente. ‘Una coppia mediatica eccezionale, davvero un po’ come Bonnie e Clyde’, aveva spiegato lo scorso anno Corona in un’aula di tribunale, imputato nel processo per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali.

L’ex coppia più paparazzata e seguita del gossip si è detta addio nel 2012, lo stesso anno la showgirl ha iniziato la relazione con Stefano De Martino che ha poi sposato nel 2013. I due si sono poi separati nel 2015 e la Rodriguez è attualmente felicemente fidanzata con Andrea Iannone.

Fabrizio Corona è invece legato a Silvia Provvedi dal 2015, i due si sono sempre mostrati molto uniti e la cantante ha supportato il fotografo durante tutta la trafila dei suoi guai giudiziari. All’uscita dal carcere di Corona, lo scorso febbraio, Silvia Provvedi non ha nascosto la sua gioia: ‘Siamo più forti di prima’, ha raccontato a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo.

Intanto lo scoop di Oggi alimenta il gossip sull’ex coppia Belen Rodriguez e Fabrizio Corona lanciando dubbi sul perché i due si siano incontrati e sul perché lo abbiano fatto mentre i rispettivi compagni erano fuori Milano.