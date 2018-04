Si è così conclusa la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, con l’irruzione di Striscia la Notizia in studio durante la finale. Ancora una volta contro Alessia Marcuzzi, Valerio Staffelli ha interrotto il ‘quieto vivere’ del reality show per consegnare l’ambito tapiro d’oro alla conduttrice, stanca dei numerosi ‘attacchi’ e freddure del programma satirico: ‘Fuori, fuori’ ha cominciato a riecheggiare in sala.

‘Lacrimucce d’ordinanza’ ha così definito Striscia la Notizia la commozione di Alessia Marcuzzi a Verissimo, scatenando ulteriore malessere a pochi minuti dall’inizio della finalissima de L’Isola dei Famosi 2018. La 13esima edizione del reality show di Canale 5 si è rivelata più difficile e complicata del previsto tanto da aver portato la conduttrice a spegnere il televisore, ignorando definitivamente i servizi di Striscia.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018, il vincitore è Nino Formicola

Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro ad Alessia Marcuzzi

Striscia la Notizia non lascia tregua ad Alessia Marcuzzi neppure nel corso della finale de L’Isola dei Famosi 13, facendo irruzione in studio.

‘Accetto il tapiro ma neppure per la finale mi lasciate in pace!’ ha affermato la conduttrice una volta salito sul palco Valerio Staffelli con tutta la troupe del programma di Antonio Ricci.

Visibilmente scossa e turbata dalla ‘sorpresa’, la Marcuzzi ha così cercato di disfarsi del collega il più presto possibile, non volendo essere ulteriormente ‘umiliata’ e ‘denigrata’ anche all’interno della sua trasmissione.

‘Si ricorda il video di Monte, quello che abbiamo mostrato a Striscia della confessione in Palapa’ ha continuato Staffelli, ma la padrona di casa ha ribadito di non aver più voluto guardare Striscia ed il pubblico ha cominciato a fischiare.

‘Non si fischia alla padrona di casa’, ha scherzato l’inviato prendendosi, oltre ai fischi, le urla dei presenti che lo invitavano ad abbandonare lo studio, urlando ‘Fuori, fuori!’.

Leggi anche: L’Isola 13 è truccata? Alessia Marcuzzi difende il reality: ‘Vogliono farlo credere’

Striscia la Notizia contro Alessia Marcuzzi: ‘Lacrimucce d’ordinanza a Verissimo’

Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 14 aprile 2018, Alessia Marcuzzi si è sfogata con Silvia Toffanin in merito alle vicissitudini che hanno travolto L’Isola dei Famosi in questi ultimi mesi.

Parlando della figlia, la conduttrice non è riuscita a trattenere lacrime ed emozione in quanto Mia le abbia chiesto come mai in giro si diceva che sua mamma era un’ubriacona.

Per Striscia si è trattato di ‘lacrime d’ordinanza’, come sottolineato nel servizio in onda poco prima della finalissima di Canale 5. ‘Ahi ahi Alessia, sei proprio una grande struzza…’, aveva così terminato il filmato, accanendosi ancora una volta contro la padrona di casa del reality show.