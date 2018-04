Romina Power non ha alcuna intenzione di rimanere in silenzio e pubblica su Instagram uno scatto con Al Bano e i figli che esprime l’immensa gioia di una famiglia che si ritrova. Nonostante le ultime accuse di Loredana Lecciso nel salotto di Domenica Live, la ex moglie del cantante di Cellino San Marco è tornata a far sentire la sua voce…via social e con un’immagine che vale più di mille interviste.

‘Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme’ – ha scritto Romina Power, allegando una fotografia che ripropone un concerto insieme ad Al Bano al quale hanno partecipato anche i figli Cristel e Yari. Così come perfettamente descritto dall’americana, la foto postata su Instagram è il quadro ideale di una famiglia gioiosa, quella, appunto, costruita dai due ex coniugi che sono stati legati per più di quarant’anni e che sono tornati insieme per una reunion artistica che ha fatto discutere non poco.

I figli di Al Bano e Romina felici per la ritrovata serenità

Intanto, mentre Loredana Lecciso racconta ai media il suo dispiacere per la fine della storia con Al Bano, i figli del cantante e della Power pare stiano gioendo per la ritrovata serenità familiare.

Cristel, la terzogenita, sta per renderli finalmente nonni, e Romina jr si è detta grata agli angeli e agli dei per aver permesso alla sua famiglia di ‘ritrovare il sereno dopo anni di guerra’.

La foto postata da Romina, dunque, non fa altro che esprimere quanto sta avvenendo nel ‘clan Carrisi-Power’ e, nonostante i due neghino qualunque ritorno di fiamma, la gioia che trapela per la ritrovata armonia familiare fa esultare anche i fan (che continuano a credere nella coppia e in una possibile reunion sentimentale).

L’immagine del quadretto familiare felice pubblicata da Romina Power su Instagram arriva a qualche ora di distanza dall’ultima intervista di Loredana Lecciso a Domenica Live.

La ex compagna di Al Bano, invitata da Barbara D’Urso a spiegare le ragioni che hanno portato lei e il cantante a dirsi definitivamente addio, ha lanciato qualche frecciata velenosa all’americana.

In merito alla reunion lavorativa di Carrisi e della ex moglie, la Lecciso si è detta felice – ‘Ero contenta della reunion di Al Bano e Romina […] preferivo vederli cantare che litigare in tribunale.’ – ma, ad un certo punto, qualcosa l’ha turbata perché ‘si è passato il limite lavorativo con delle esternazioni’ che hanno leso i suoi ‘sentimenti e la sua realtà’.

A quanto pare, però, le parole di Loredana hanno colpito Romina che, dal canto suo, ha replicato con una stoccata che potrebbe far ulteriormente infuriare la ‘rivale’.

