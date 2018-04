La stagione televisiva 2018-19 potrebbe riservarci l’approdo di Marco Liorni a L’Eredità in sostituzione del compianto Fabrizio Frizzi (e di Carlo Conti che ne ha momentaneamente preso il posto fino alla pausa estiva). Non è ancora ufficiale ma gli ultimi spifferi fuoriusciti da viale Mazzini indicherebbero nel 52enne conduttore romano, attualmente al timone de La Vita in Diretta con Francesca Fialdini, il prossimo presentatore del game show che dal 2002 occupa con successo la fascia pre-serale di Rai 1.

Proprio in virtù della storicità del programma, la scelta del nuovo conduttore de L’Eredità è molto delicata e in casa Rai sanno che non possono sbagliare. Anche perché un personaggio carismatico e talmente amato dal pubblico come Fabrizio Frizzi non si sostituisce dall’oggi al domani, così come il suo naturale alter ego Carlo Conti. Per questo inizialmente si pensava che potesse spuntarla Amadeus, che L’Eredità l’ha vista nascere fin dalla primissima edizione, o al massimo Alessandro Greco, che ha ripreso quota nella griglia dei presentatori Rai dopo il buon successo di Zero e lode!

E invece pare che L’Eredità sarà affidata a Marco Liorni: una scelta, qualora dovesse essere confermata, tutto sommato condivisibile perché Liorni un passettino alla volta è diventato uno dei volti più amati dell’ammiraglia Rai e meriterebbe una chance importante nel pre-serale dopo tanti anni di ‘pomeridiano’. Resterebbe solo da valutare la sua attitudine al quiz, lui che finora si è quasi sempre occupato di talk show e reality.

Marco Liorni a L’Eredità non dovrebbe essere l’unica novità dei palinsesti Rai 2018-19: si mormora infatti di un clamoroso ritorno di Mara Venier alla conduzione della claudicante Domenica In (Cristina Parodi resterebbe comunque ad occuparsi di una fascia del programma, rispolverando il format del contenitore domenicale in auge fino all’anno scorso) e della promozione di Elisa Isoardi alla guida de La Prova del Cuoco, visto che Antonella Clerici vorrebbe lasciare la trasmissione di cucina per dedicarsi di più alla famiglia e a programmi di prime time. Ricordiamo che la ‘first lady padana’ ha già condotto La Prova del Cuoco dal 15 dicembre 2008 al 30 maggio 2009 per sostituire la Clerici che era in maternità, e poi nel 2009-2010.