Il vestito troppo corto ha tradito Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi 13, rendendola protagonista di un incidente sexy durante il ballo con Stefano De Martino. Giunti alla finalissima del reality show di Canale 5, in onda in prima serata lunedì 16 aprile 2018, tutti i naufraghi hanno fatto ritorno in studio, compreso Stefano De Martino: inevitabile il balletto con la conduttrice amante della danza.

Sulle note di Dirty Dancing, Alessia Marcuzzi si è così lanciata su Stefano De Martino non considerando il vestito troppo corto. Un momento di imbarazzo ha così travolto la conduttrice, la quale ha cercato di coprirsi il più possibile sul ‘lato b’ nel momento in cui l’inviato del programma la teneva in alto, simulando la celebre presa del film. ‘Voi mi ringrazierete’ ha scherzato Stefano rivolgendosi alla platea seduta alle spalle della Marcuzzi.

Il volo d’angelo di Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino e l’incidente sexy

Momento di risate ed imbarazzo per Alessia Marcuzzi nel corso della finalissima de L’Isola dei Famosi 13: una volta giunto in studio Stefano De Martino, la regia ha invitato la conduttrice e l’inviato a danzare sulle note di ‘Dirty Dancing’.

La presa dell’angelo ha, però, tradito la Marcuzzi, non resasi conto della lunghezza dell’abito: una volta lanciatasi a tempo sulle spalle del ballerino, la padrona di casa si è resa conto di aver scoperta una parte del corpo.

Sono così cominciate le urla e l’attimo trash del programma ha divertito il pubblico in studio: ‘Voi mi ringrazierete’ ha infatti affermato De Martino rivolgendosi alla parte di pubblico spettatore del ‘lato b’ di Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino parla in studio e un telespettatore si addormenta

Nel corso della finalissima de L’Isola dei Famosi 13, ospite e protagonista dello studio è stato Stefano De Martino, applauditi ed acclamato dal pubblico sin dall’inizio della trasmissione.

Una volta sedutosi accanto alla conduttrice, l’inviato del programma ha raccontato il quieto vivere dell’Honduras, regalando ai telespettatori un emozionante racconto e presa di coscienza resa possibile dall’esperienza vissuta lontano da casa.

‘La presenza di Santiago mi basta ed avanza per essere felice’ ha poi affermato De Martino, quando ad un certo punto, girandosi dalla parte di Mara Venier, si è reso conto che uno spettatore si era addormentato: ‘Fate silenzio che sta dormendo’ ha ironizzato l’inviato.