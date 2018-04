E’ stato finalmente proclamato il vincitore de L’Isola dei Famosi 2018: Nino Formicola vince la tredicesima edizione del reality show di Canale 5. E’ l’amato comico ad aver trionfato nella finalissima in diretta lunedì 16 aprile, applaudito e fortemente acclamato dal pubblico in studio. Tra i cinque finalisti approdati a Milano anche Francesca Cipriani, Jonathan Kashanian, Amaurys Perez e Bianca Atzei.

Si è così conclusa la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Nino Formicola, in arte Gaspare. Nino ha saputo fin da subito conquistare il pubblico aggiudicandosi, contro ogni previsione, la finalissima accanto a Bianca Atzei. In diretta dall’area Expo di Milano si è così disputata l’ultima puntata del reality show di Canale 5, che ha visto i naufraghi imbattersi in ulteriori difficili prove ed emozionanti sorprese.

Nino Formicola ha vinto L’Isola dei Famosi 13

Una grande soddisfazione per Nino Formicola vincere L’Isola dei Famosi 2018: simpatico, determinato, talvolta cinico talvolta romantico. Gaspare, con i suoi 64 anni, ha saputo affrontare al meglio l’avventura in Honduras, destando ammirazione da parte del pubblico a lui da sempre fedele.

Nonostante la dolorosa lontananza dalla dolce metà Alessandra Raya – generosamente volata sull’isola a sorpresa per incontrare Nino – il vincitore del reality show di Alessia Marcuzzi ha dimostrato sincerità e coerenza sin dalla prima puntata, facendo sorridere i telespettatori. Ad averlo più volte sostenuto anche Mara Venier dallo studio, più volte emozionatasi sentendolo parlare di Alessandra.

Ad accogliere Nino Formicola all’interno della macchina che lo avrebbe accompagnato a Cologno Monzese, Franco Terlizzi: i due amici si sono così riuniti ed hanno avuto l’occasione di trascorrere qualche minuto insieme lungo il tragitto.

Successivamente l’entrata in studio e l’arrivo di Alessandra: prima, però, una simpatica gag con protagonista Zuzzurro.

La finalissima de L’Isola dei Famosi 2018 in diretta dall’area Expo di Milano

Sono stati cinque i naufraghi approdati alla finalissima de L’Isola dei Famosi 13, tenutasi nell’area Expo di Milano: Bianca Atzei, Francesca Cipriani, Nino Formicola, Jonathan Kashanian e Amaurys Perez sono stati applauditi fino alla fine dal pubblico di Canale 5.

Anche la puntata finale del reality show non si è risparmiata in termini di colpi di scena, forti emozioni e simpatiche gag: dall’iniziale ‘battuta’ di Amaurys in merito all’incontro con la moglie al finale incidente ‘sexy’ di Alessia Marcuzzi.

Nel corso della diretta del 16 aprile 2018 anche una proposta di matrimonio: Pietro Tartaglione ha, infatti, chiesto la mano a Rosa Perrotta, giunta in studio a seguito dell’eliminazione subita nel corso della finale.

A gran sorpresa, anche l’irruzione sul palco del ‘corpo’ di Striscia la Notizia: Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro ad Alessia Marcuzzi, applaudita fortemente dal pubblico. Quest’ultimo si è infatti schierato dalla parte della conduttrice, urlando ripetutamente ‘fuori’ all’inviato del programma satirico.