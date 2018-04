Una pioggia di emozioni ha travolto Alessia Mancini nello studio de L’Isola dei Famosi 13: la naufraga ha ricevuto 89 rose rosse da Flavio Montrucchio, ‘una per ogni giorno che non le ha detto Ti Amo’. Così si legge sul biglietto scritto dal marito dopo ben tre mesi di lontananza dalla moglie, così acclamata e stimata dal pubblico di Canale 5 nel corso di questa avventura in Honduras.

‘Sono orgoglioso di essere tuo marito’ ha affermato un innamorato Flavio Montrucchio ad Alessia Mancini in occasione della finalissima de L’Isola dei Famosi 2018. Dopo aver trasmesso il ‘best of’ della naufraga, il conduttore ha raggiunto a sorpresa la moglie al centro dello studio, abbracciandola e baciandola orgoglioso del percorso da lei affrontato. Subito dopo, la telefonata della figlia Mya.

Alessia Mancini, il regalo di Flavio Montrucchio a L’Isola dei Famosi

Dopo l’emozionante incontro avvenuto in Honduras, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno regalato un altrettanto appassionante e toccante momento ai telespettatori di Canale 5, in diretta dallo studio de L’Isola dei Famosi 13.

La Mancini è stata protagonista di una breve chiacchierata con Alessia Marcuzzi nel corso della quale sono stati rivolti alcuni complimenti a Rosa Perrotta, nonostante l’astio che vige tra le due naufraghe.

Successivamente, l’entrata a sorpresa in studio di Flavio Montrucchio: dopo i vari baci ed abbracci giunti dopo tre mesi di lontananza, Alessia Macini ha svelato il dono ricevuto in camerino dal marito: un mazzo di 89 rose rosse, una per ogni giorno che non le ha detto ‘Ti amo’.

Sul biglietto, le seguenti parole: ‘Non ti mettere a contarle, sono 89. Una per ogni giorno che sono stato senza di te, una per ogni giorno che non ho potuto incontrarti e dirti Ti Amo’.

Alessia Mancini riceve una telefonata dalla figlia Mya

A concludere l’esperienza a L’Isola dei Famosi di Alessia Mancini, un’inaspettata telefonata da parte della figlia Mya. Prima Flavio Montrucchio, poi le rose rosse, successivamente la voce della figlia che, ingenuamente, ha fatto divertire e sorridere i telespettatori in studio.

‘Tieni, è il tuo commercialista’ ha ironizzato il marito della naufraga prima di passarle il telefono, poi la voce di Mya: Alessia è così scoppiata a piangere, felice di poter parlare finalmente con l’amore della sua vita.