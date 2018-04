Emozioni e colpi di scena a L’Isola dei Famosi 13: Rosa Perrotta ha ricevuto una proposta di matrimonio da Pietro Tartaglione nel corso della finalissima in onda lunedì 16 aprile 2018. Una volta guardato il ‘best of’ e raccontato parte dell’esperienza vissuta in Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista di un momento memorabile e ricco di strane ed inaspettate emozioni.

‘Mi vuoi sposare’ ha chiesto Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta una volta entrata in studio, a seguito dell’eliminazione subita nel corso della semifinale. L’ex tronista è stata invitata a sedere su un trono bianco ricamato ed elegante preparato ad hoc per l’occasione, ma mai si sarebbe aspettata di vedere Pietro inginocchiarsi davanti a lei: ‘L’emozione è più forte del giorno della nostra scelta’.

Pietro Tartaglione fa la proposta di matrimonio a Rosa Perrotta

Da tempo riecheggiava nell’aria che Pietro Tartaglione avrebbe chiesto a Rosa Perrotta di sposarlo non appena sarebbe uscita da L’Isola dei Famosi 13.

La sua assenza ha fortemente segnato e provato l’ex corteggiatore, tanto da averlo indotto più volte ad esprimere la volontà di chiedere la mano alla sua amata.

Dopo aver fatto accomodare la Perrotta su un gigante trono bianco, Tartaglione ha così pronunciato le seguenti parole: ‘L’emozione è più forte del giorno della nostra scelta. Questa lontananza, stare lontano da te, il vuoto incolmabile che mi sono portato ogni istante, mi conferma che sei tu tutto quello che voglio e tutto quello di cui ho bisogno, e soprattutto che nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me ed è per questo che… Rosa mi vuoi sposare?’.

La reazione di Rosa Perrotta alla proposta di matrimonio: ‘Sei pazzo’

Incredula e sbigottita Rosa Perrotta di fronte alla proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione, l’ex tronista di Uomini e Donne pensava inizialmente si trattasse di uno scherzo.

‘Siamo seri? Stasera mi ricoverano comunque eh’, ha affermato la naufraga sdraiatasi sul ‘trono’ bianco su cui era seduta. Ad un certo punto ha addirittura interpellato i genitori ed in particolare il padre, fortemente emozionato: ‘Papà, non dici niente?’ ha urlato la Perrotta.

Poi, resasi conto che la situazione era seria e sentita, ha risposto con un ‘si’ convinto ed innamorato: ‘Amore tu sei pazzo, certo che si, certo che ti voglio sposare’.

Inevitabile l’applauso ed il consenso del pubblico, commosso dalla tenerezza e dal coraggio di Tartaglione.