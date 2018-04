L’Isola dei famosi 13 li ha fatti incontrare, Temptation Island VIP li metterà alla prova? No! Francesco Monte e Paola Di Benedetto pare non abbiano alcuna intenzione di partecipare al reality show estivo di Canale 5 che, per la prossima estate, dovrebbe debuttare nella sua versione ‘very important people’. A mettere a tacere le voci a riguardo, è stata proprio la ex naufraga.

‘Assolutamente no! Ma di che stiamo parlando? No, no!’ – ha risposto Paola Di Benedetto a chi le ha chiesto se lei e Francesco Monte avrebbero partecipato a Temptation Island VIP. Come riportato dal sito trashitaliano.it, infatti, la ex Madre Natura di Ciao Darwin ha negato con fermezza qualunque desiderio della coppia di mettersi alla prova con un altro reality, soprattutto adesso che il sentimento inizia a crescere e che Francesco ha dimostrato di tenere veramente alla sua nuova fidanzata presentandole il papà Angelo.

Paola Di Benedetto: ‘Io e Francesco stiamo bene insieme’

E, infatti, in una delle recenti interviste rilasciate al settimanale Spy, Paola Di Benedetto ha raccontato con entusiasmo l’evoluzione della sua storia con Monte.

‘Sono felice e non mi aspettavo che la nostra relazione potesse crescere così tanto’ – ha detto, raggiante, annunciando che le presentazioni in famiglia sono già avvenute.

Un ragazzo del sud come Francesco, infatti, ha deciso di presentarla al padre Angelo e la ex naufraga ha confermato di essere davvero serena accanto al suo nuovo amore: ‘Oggi stiamo bene insieme, siamo molto simili’.

Nessuno dei due, dunque, sembra abbia intenzione di mettere alla prova il loro amore o dimostrare agli scettici che il legame che li unisce va ben oltre la popolarità partecipando a Temptation Island VIP.

Temptation Island VIP, chi parteciperà?

Archiviata l’ipotesi di vedere Francesco Monte e Paola Di Benedetto a Temptation Island VIP, dunque, si continuano a cercare indizi sulle possibili coppie concorrenti.

Negli ultimi mesi, i più quotati sembrano essere Luca Onestini e Ivana Mrazova, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello VIP e scoperti innamorati poco dopo la fine del reality show, ma non è esclusa anche la presenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anche loro ex gieffini.

Al momento, però, resta tutto in dubbio così come la scelta del conduttore: la più quotata sembra essere Simona Ventura, ma non è detta l’ultima parola…

