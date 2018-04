Un nuovo amore è spuntato nella vita di Cristina Chiabotto, avvistata insieme al manager Marco Roscio: pare sia lui il nuovo fidanzato dell’ex Miss Italia torinese che ha da qualche mese concluso la sua storia con l’attore Fabio Fulco. Dopo dodici anni di fidanzamento, i due si erano lasciati tra le polemiche ma, a distanza di tempo, entrambi hanno voltato pagina.

A svelare in anteprima l’identità del nuovo fidanzato di Cristina Chiabotto è il settimanale Chi che ha immortalato la ex Miss Italia insieme a Marco Roscio in quel di Portofino. Tenerezze, abbracci, sguardi languidi e un bacio suggellano una cena romantica tra i due che, come svelato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, condividono la stessa passione per la Juventus. Entrambi torinesi, infatti, sono dei grandi tifosi della squadra bianco nera, ma non sarà stata solo questa caratteristica a far sì che il cuore della Chiabotto si aprisse ad un nuovo amore.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, i due ex ritrovano l’amore

Dunque, tutto è bene, quel che finisce bene: dopo la fine della storia d’amore con Fabio Fulco, sembrava che Cristina Chiabotto non avesse alcuna intenzione di legarsi ad un altro uomo.

‘Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano’ – aveva raccontato la ex Miss Italia a Verissimo – ‘Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me’.

Così, la Chiabotto aveva parlato della scelta di dire addio a Fulco che, dopo aver ampiamente spiegato come la sua storia d’amore fosse finita, era stato avvistato qualche settimana fa tra le braccia di una mora, Elena Sbaragli.

A distanza di pochi giorni, poi, anche Cristina Chiabotto è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato e, per entrambi gli ex, finalmente, si può parlare di una nuova vita sentimentale.

Chi è Marco Roscio, il fidanzato di Cristina Chiabotto?

Ma chi è Marco Roscio, il nuovo fidanzato di Cristina Chiabotto? Personaggio sconosciuto al mondo dello spettacolo, è originario di Torino ed è il general manager di una cartiera.

Roscio è anche un accanito tifoso della Juventus, così come la sua attuale compagna, ed ha fatto parte della società per alcuni mesi nel 2008.