Una delle ballerine di Amici 17, Valentina Verdecchi, potrebbe lasciare il Serale in seguito ad un infortunio avvenuto durante la puntata del 14 aprile 2018. La concorrente, che indossa la tuta della squadra bianca, si è fatta male nel corso di una performance ma, quella che sembrava essere una ‘cosa da poco’, potrebbe costarle l’esperienza nel talent show di Canale 5.

La comunicazione sulla gravità dell’infortunio di Valentina Verdecchi è arrivata direttamente da Maria De Filippi che ha spiegato alla ballerina di Amici 17 la complessità della sua situazione. ‘Non è detto che tu possa ricominciare a ballare’ – ha detto la conduttrice alla ragazza, spiazzata dalla notizia che non si aspettava di ricevere viste le rassicurazioni da parte dello staff medico della Scuola. ‘Hai bisogno, almeno, di un tot di giorni di riposo e, se questi giorni vanno oltre la settimana, diventa un problema per la trasmissione’ – ha concluso la De Filippi, lasciando intendere che la permanenza di Valentina nel talent show è seriamente a rischio.

Valentina Verdecchi, come si è fatta male ad Amici 17?

Eppure, quanto accaduto a Valentina durante la seconda puntata del Serale di Amici 17 non sembrava essere così grave.

A spiegare come si sia infortunata è stata proprio la Verdecchi: ‘Quando ho aperto le gambe in seconda e ho rimesso la sinistra sopra, ho sentito il muscolo che mi si è contratto’ – ha raccontato la concorrente della squadra bianca.

Così, quindi, il muscolo ha ceduto e lei ha iniziato ad avvertire un dolore che, però, non credeva potesse costarle la partecipazione al talent show.

Al momento, tuttavia, sulla sua partecipazione ad Amici 2018 resta il dubbio e, qualora Valentina dovesse rinunciare al sogno per un brutto infortunio, un’altra delle concorrenti della Scuola potrebbe essere ripescata e diventare un nuovo membro della squadra bianca.

Alessandra Celentano: ‘Valentina si è fatta male perché non sa usare il suo corpo’

Alessandra Celentano, pur non apprezzando affatto il talento di Valentina, si è detta dispiaciuta per quanto accaduto alla ballerina.

La prof di danza classica, però, non si è mostrata docile nemmeno in questa situazione e ha espresso il suo parere sui motivi che hanno causato l’infortunio della Verdecchi.

‘Mi dispiace si sia fatta male ma questa ragazza si fa male perché non ha consapevolezza del suo corpo’ – ha tuonato – ‘Non ha studiato!’.

Per la maestra di Amici, infatti, Valentina non è in grado di usare il suo corpo e ‘se devi ballare e devi fare delle cose che tu non hai neanche la percezione di quello stai facendo, per forza ti fai male!’.

