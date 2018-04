C’è un po’ di maretta ad Amici 17 tra due professioniste del ballo come Alessandra Celentano ed Heather Parisi. I gusti differenti della maestra della Scuola di Maria De Filippi e dell’americana hanno scatenato non pochi battibecchi durante il Serale ma, dopo le ultime esternazioni della Parisi sulla danza classica, la temuta prof di Amici ha deciso di rispondere via social.

E’ stata la seconda puntata del Serale del talent show di Canale 5 ad accendere la miccia tra Alessandra Celentano ed Heather Parisi che hanno espresso pareri diametralmente opposti su due concorrenti di Amici 17. Se, da una parte, la prof di danza classica ha osannato Bryan, dall’altra la ballerina di ‘disco bambina’ ha elogiato Luca, talento pieno di carisma nonostante pecchi dal punto di vista tecnico.

Alessandra Celentano su Facebook: la critica ad Heather Parisi

E’ bastato, quindi, un commento ironico di Heather sulla danza classica a far esplodere la rabbia della Celentano.

L’americana, che non è mai stata avvezza alla diplomazia e si è già resa protagonista di una discussione a distanza con Simona Ventura e Marco Bocci, ha stuzzicato anche la professoressa di Amici 17 dando vita ad un battibecco proseguito oltre la seconda puntata del Serale.

Quell’atteggiamento di scherno nei confronti della danza classica, infatti, ha particolarmente infastidito Alessandra Celentano che ha replicato alla Parisi attraverso il profilo Facebook di Amici 17.

‘La signora Parisi che ridicolizza la danza classica è un bruttissimo messaggio perché la base di tutto è la danza classica’ – ha tuonato la prof della Scuola di Maria De Filippi, ricordando ad Heather come lei stessa abbia studiato a fondo la materia.

‘Perché deve ridicolizzare? Perché deve fare l’imitazione della ballerina classica ridicola? Qualsiasi campo usa la danza classica come base e, allora, perché rinnegare queste cose qui?’ – ha continuato, concludendo con un’arringa in difesa del suo ballerino prediletto, Bryan Ramirez.

Alessandra Celentano in difesa di Bryan Ramirez

Alessandra Celentano infatti, ritiene che il concorrente colombiano sia uno dei pochi ad aver meritato il Serale di Amici 17.

‘Bryan è un ballerino classico, non ha mai studiato hip hop e ha provato per la prima volta nella Scuola di Amici a fare tutti gli altri stili, quindi ancora di più chapeau!’ – ha ricordato la prof, facendo un confronto con Luca, concorrente molto apprezzato da Heather Parisi.

‘E’ osannato come se fosse chissà chi’ – ha notato la Celentano, che ha ritenuto impossibile il paragone con Bryan – ‘Sono due cose nettamente diverse: uno farà il professionista e l’altro non so cosa farà!’.