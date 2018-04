La finale de L’Isola dei famosi 13 si è conclusa con un ottimi ascolti che hanno fatto esultare Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che è riuscita a superare un’edizione assai difficile del reality show di Canale 5, ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e chiudere con gioia un’annata che l’ha vista travolta dagli attacchi, dalle polemiche, dalle critiche e dalle accuse, a volte, forse, fin troppo eccessivi.

‘Grazie grazie grazie’ – ha scritto Alessia Marcuzzi su Instagram, soddisfatta per gli ascolti della finale de L’Isola dei famosi 13 che hanno raggiunto il 26,43% di share. Un risultato probabilmente inatteso da parte della conduttrice di Canale 5 che è riuscita a ‘sopravvivere’ alle dodici puntate dedicate al reality show di Magnolia e al canna-gate che, quest’anno, ha preso il sopravvento sul programma. Non sono mancati, tuttavia, i riferimenti al caso anche durante la finalissima con l’irruzione di Valerio Staffelli per un’inaspettata consegna del Tapiro d’oro in diretta tv.

Alessia Marcuzzi chiude in bellezza L’Isola dei famosi

Così, ai tanti che l’hanno criticata per non aver saputo gestire da vera professionista l’edizione numero 13 de L’Isola dei famosi, il caso canna-gate e le dichiarazioni di Eva Henger nelle varie trasmissioni tv, Alessia Marcuzzi ha scelto di rispondere con i fatti.

Sebbene molti abbiano condannato questa stagione del reality show e ne abbiano invocato la chiusura preventiva per eccessivo trash, i telespettatori hanno scelto di premiare il programma seguendo – chi per curiosità, chi perché ormai fidelizzato, chi semplicemente per piacere di critica – la finalissima del 16 aprile 2018.

Ben 4.545.000 di persone sono rimaste incollate al piccolo schermo oltre l’1 di notte per conoscere il vincitore di questa Isola premiando, così, il lavoro di Mediaset, Magnolia, Alessia Marcuzzi e i suoi opinionisti.

‘Non amo mettere gli ascolti perché mi sembra di ridurre la felicità con dei numeri o delle percentuali’ – ha concluso la conduttrice su Instagram – ‘Ma quando ce vo’ ce vo’’.

E, quest’anno, l’ostentazione del trionfo ci stava tutta!

Giancarlo Scheri ringrazia Alessia Marcuzzi: ‘Bravissima padrona di casa’

Non sono stati, però, solo i telespettatori de L’Isola dei famosi 13 a dimostrare il loro affetto nei confronti di Alessia Marcuzzi, elogiata anche dal direttore di Canale 5.

‘L’edizione 2018 segna un +15% rispetto alla media d’ascolto dello scorso anno’ – si legge nel comunicato Mediaset, che riporta le parole di Giancarlo Scheri – ‘Grazie ad Alessia Marcuzzi, bravissima padrona di casa, a Mara Venier, Daniele Bossari e Stefano De Martino, alla regia di Roberto Cenci e a tutta la squadra artistica e produttiva’.

