Richard Gere e Alejandra Silva, il matrimonio il 5 maggio

Richard Gere sposerà Alejandra Silva il prossimo 5 maggio. A lanciare la notizia è il quotidiano spagnolo ‘ABC’ secondo cui l’attore e la socialite si prometteranno amore eterno a Washington. Lui 68 anni, lei 35, i due sono insieme da ben tre anni. Conosciutisi nel 2015 fanno coppia fissa da tempo. Lontani dal gossip e dagli eventi ufficiali, Richard e Alejandra si sono mostrati per la prima volta insieme in Italia, sul red carpet del Festival del Cinema di Taormina.

Richard Gere si sposerà per la terza volta, la prescelta è Alejandra Silva con cui ha una relazione dal 2015. L’attore e la socialite avrebbero deciso di fare il grande passo lo scorso dicembre e si diranno ‘s’ì il prossimo 5 maggio, secondo il gossip che impazza dalla spagna ai magazine americani.

Richard Gere e le indiscrezioni sul matrimonio con Alejandra Silva

Due mesi fa Alejandra Silva era stata fotografata con un anello di diamanti al dito. Impossibile da non notare, le era subito stato chiesto se avesse in programma di sposare Richard Gere. Alla domanda, la figlia del presidente del Real Madrid aveva risposto: “Ho divorziato da poco, non credo ci sarà un matrimonio legale, ma forse faremo una grande festa io e Richard”, rimanendo così sul vago e lasciando il popolo del gossip pieno di dubbi.

Per la Silva non è infatti il primo matrimonio, la socialite ha alle spalle le nozze con il magnate Govin Friedland, dalla loro relazione nel 2012 è nato il figlio Albertiño. Alejandra Silva e Govin Friedland hanno poi divorziato nel dicembre 2015.

Non è un segreto che per Richard Gere questo sarebbe il terzo matrimonio. Il protagonista di ‘Pretty Woman’ è stato sposato con Cindy Crawford, dal 1991 al 1995, un’unione che ha fatto sognare ma che purtroppo è durata poco. Ben più lunga è stata la relazione con Carey Lowell portata all’altare nel 2002. Richard Gere e la Lowell hanno poi divorziato nel 2016, ma dalle loro nozze è nato Homer che oggi ha 18 anni.

“Ci apparteniamo”, aveva detto Alejandra parlando del suo adorato Richard che avrebbe fatto ritrovare alla figlia di Ignacio Silva la felicità perduta dopo la fine del matrimonio con Friedland. I due, non molto inclini al gossip, non hanno mai nascosto di essere follemente innamorati l’uno dell’altra. Alejandra Silva ha definito l’attore “un eroe” che l’ha salvata da un periodo difficile, mentre Richard Gere ha descritto la loro unione come il frutto del karma che li ha attirati come una calamita appena si sono incrociati.