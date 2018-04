Ospite di Domenica In nella puntata del 15 aprile 2018 è stata Paola Barale, tornata a parlare del rapporto con Raz Degan. Dopo un anno di silenzio a seguito della riconciliazione avvenuta nel corso della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, la nota spalla di Mike Bongiorno racconta nel salotto di Cristina Parodi la storia d’amore che ha fatto a lungo sognare, terminata dopo più di 10 anni. ‘In questo momento non ci parliamo, va a periodi’, ha affermato la Barale.

‘Abbiamo due vite separate felici’, racconta Paola Barale in merito a Raz Degan nel salotto di Domenica In. L’attrice torna a parlare del rapporto con il suo ex compagno e del mancato matrimonio, a suo parere non particolarmente desiderato dall’ultimo vincitore de L’Isola dei Famosi. I due attori sono tutt’ora amici bensì il loro rapporto vada a periodi: in questo momento non ci parlano afferma la Barale, sottolineando però quanto la loro storia sia stata intensa ed importante.

Leggi anche: Paola Barale: ‘Raz Degan? Avrei voluto sposarlo, ma va troppo veloce per me’

Paola Barale su Raz Degan: ‘Un rapporto forte ed importante’

Nonostante la loro storia d’amore sia ‘ufficialmente’ terminata nel 2015, Paola Barale e Raz Degan sono stati protagonisti indiscussi de L’isola dei Famosi 2017, facendo sognare ed emozionare milioni di italiani.

La loro intesa è tutt’ora forte, la storia d’amore è stata importante ed assai intensa tanto da essere rimasti molto amici nonostante entrambi conducano due vite separate e felici.

‘È stato talmente un rapporto forte, importante, che sì siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre… Ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo’, svela Paola Barale nel salotto di Domenica In.

Leggi anche: Paola Barale (non) ha un nuovo fidanzato

Paola Barale sul matrimonio mancato con Raz Degan

Dopo aver negato che la presenza di Raz Degan sia stata la causa della fine del matrimonio con Gianni Sperti – ‘Raz non fu la causa della fine del mio matrimonio. Il rapporto con Gianni era già finito, ma non si sapeva. Io sono una donna fedele, nessuno lo crederà, però sono una super fedele’ – Paola ha svelato alcuni dettagli in merito alle nozze mancate con l’attore israeliano.

Stuzzicata da Cristina Parodi stessa, l’attrice ha affermato: ‘Non l’ho mai sposato perché non penso che Raz ne avesse tanta voglia. Io amo il matrimonio, però non era un desiderio primario’.

Poi l’attrice ha proseguito sottolineando: ‘Io e Raz avevamo un’intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo comunque appagati. Forse se ci fossimo sposati ci saremmo lasciati anche prima’.