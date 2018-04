Nadia Toffa torna a Le Iene e Jovanotti le dedica una canzone: ‘Sono una ragazza fortunata’

Applausi e commozione per il ritorno in scena di Nadia Toffa, assentatasi da Le Iene in modo forzato a causa della stanchezza provocata da alcune terapie. Ad arricchire la puntata del 15 aprile 2018, una commovente dedica in musica di Jovanotti: il cantante, nel corso del suo concerto a Bologna nel bel mezzo del quale Le Iene han fatto incursione, ha dedicato una dolce serenata all'inviata di Italia1.

da Giorgia Piombo, il