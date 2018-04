Siamo agli sgoccioli e tutti i naufraghi sono ormai tornati in Italia, compreso Stefano De Martino. L’inviato de L’Isola dei Famosi 13 ha così riabbracciato Santiago dopo ben tre mesi di lontananza. La mancanza provata in Honduras per il figlio è stata forte e più volte resa pubblica, come accaduto nel corso della semifinale in occasione del quinto compleanno del piccolo di Belén Rodriguez: ‘Auguri Santi’, aveva infatti scritto De Martino su una piccola lavagna.

Abbracci e coccole hanno finalmente riunito Stefano De Martino e Santiago, a poche ore dalla finale de L’Isola dei Famosi 13 in onda lunedì 16 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Il ballerino napoletano è così pronto a recuperare tutto il tempo perso nel corso di questa spedizione in Honduras: come racconta TgCom 24, Stefano è andato a prendere il figlio a scuola, dopodiché i due hanno passeggiato insieme per le vie di Milano. Con loro, anche alcuni simpatici pupazzi del ‘piccolo Santi’.

Leggi anche: Stefano De Martino in Honduras: ‘Qui i bambini non hanno molto, ma sono felici’

Stefano De Martino riabbraccio il figlio Santiago

Stefano De Martino non ha mai nascosto quanto Santiago gli sia mancato nel corso di questa esperienza in Honduras, a capo de L’Isola dei Famosi 2018.

‘Appena torno a Milano corro ad abbracciare quel pezzotto d’uomo che mi manca da morire’ aveva infatti affermato il ballerino ad Alessia Marcuzzi nel corso della scorsa puntata del reality show ed ora, tornato in Italia in previsione della finale, ha potuto coccolare quel ‘pezzotto d’uomo’ che tanto gli è mancato.

Padre e figlio sono già stati immortalati da alcuni paparazzi per le vie di Milano, in una foto ritratti mano nella mano, in una seconda foto Santiago sulle spalle del padre.

Su Instagram spunta, invece, uno scatto ‘sfocato’ ma di grande intensità del piccolo De Martino nel quale sfoggia un sorriso alquanto significativo.

Leggi anche: Isola dei Famosi: paura per Stefano De Martino, killer sparano e uccidono un narcos nel suo albergo

Santiago De Martino compie 5 anni, ma Stefano non c’è

E’ ora di festeggiare: oltre alla felicità provata per il ritorno del padre, il piccolo Santiago ha dunque ora la possibilità di festeggiare il quinto compleanno con tutta la famiglia riunita.

E’ trascorsa una settimana da quando il piccolo ha compiuto cinque anni: Belén Rodriguez aveva infatti organizzato una festa ad hoc per il figlio, con tanto di clown, maghi ed animatori come si è potuto scorgere dai numerosi scatti pubblicati dalla showgirl sui vari social network.

Al party erano presenti tutti, tranne Stefano De Martino che, con occhi lucidi e grande commozione ha potuto porgere i suoi più sentiti ed affettuosi auguri al figlio direttamente dall’Honduras, scrivendo su una lavagna ‘Auguri Santi’ e mandando al piccolo un bacio in diretta.