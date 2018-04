‘Domenica Live’, Gerry Scotti piange in diretta ricordando Fabrizio Frizzi

Oggi 15 Aprile 2018, è stato ospite per la prima volta a ‘Domenica Live’, il noto volto della televisione italiana Gerry Scotti. Barbara D’Urso lo ha invitato nel suo programma in occasione dell’inizio del suo game show ‘The Wall’. Nel salotto della domenica pomeriggio di Canale 5, Gerry Scotti ha affrontato diversi argomenti: ha parlato del figlio Edoardo, ha ricordato gli inizi della sua carriera e ha commemorato la scomparsa del collega, nonché carissimo amico, Fabrizio Frizzi.

Il momento più toccante dell’intervista è stato quello della clip con le immagini di Frizzi e la lettera, pubblicata da La Stampa, che Gerry ha scritto per lui dopo la sua morte. ‘Caro amico ti scrivo, e sinceramente non avrei mai pensato di scriverti le cose che sto per dirti. La nostra amicizia, la nostra familiarità, la nostra vicinanza nel mondo del lavoro ci ha sempre portato a degli scambi molto brevi e molto intensi: piccoli, affettuosi messaggi, lasciati sul telefono l’uno dell’altro in tutte le occasioni che sentivamo di doverci dire qualcosa.’ Gerry dice che li ha conservati tutti quei messaggi e non riesce a trattenere le lacrime pensando a Fabrizio, una persona pura e per bene che ha lasciato il segno. Il pubblico si apre in un forte applauso, un piccolo conforto per una grande perdita.