‘Domenica Live’, Elena Morali racconta la verità sulle presunte avances a Marco Ferri

Elena Morali è una degli ultimi eliminati del noto reality show di Canale 5, ‘L’isola dei famosi’. La show girl di Colorado è fidanzata con Scintilla, comico della stessa trasmissione, e il loro matrimonio era stato programmato per il prossimo 29 Aprile. Tutto chiaro se non fosse che la Morali sia stata accusata di aver rivolto delle avances a Marco Ferri, in quanto intenzionata ad avere una storia con lui sull’isola. Ospite a ‘Domenica Live’, cerca di difendersi e spiegare come siano andate veramente le cose.

La colpevole della diffusione di questa notizia falsa sarebbe stata Cecilia Capriotti, a cui qualcuno avrebbe confessato che una ragazza fidanzata era interessata a Marco. Lei aveva subito pensato a Elena, pur non facendo nomi. ‘Secondo me Marco è un bel ragazzo. Gliel’ho detto che è proprio figo. Ma da lì a pensare di averci una storia ne passa. Io gli voglio bene, è una bellissima persona’, così si giustifica la Morali e accusa Cecilia di essere falsa e bugiarda. A supportarla è proprio Ferri che interviene dicendo: ‘Io empatizzo molto con Scintilla. Se fossi in te sarei tranquillo, la prima cosa che mi ha detto è che era fidanzata e mi ha parlato del rapporto che aveva con te’.