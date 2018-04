Era andata sull’Isola anche per dimenticare il suo ex ma tre mesi lontana da tutto non sono bastati: Bianca Atzei pensa ancora a Max Biaggi e prima di lasciare definitivamente le spiagge dell’Honduras per tornare in Italia ha affidato al mare una lettera indirizzata a una persona che non ha mai nominato direttamente, ma che non facciamo fatica a identificare proprio nell’ex campione di motociclismo, suo fidanzato fino allo scorso autunno. Una lettera che contiene una dedica speciale perché, come ha detto Bianca, ‘bisogna credere sempre nell’amore’.

Conosciamo bene le vicissitudini della tormentata coppia Bianca Atzei – Max Biaggi. Dopo il drammatico incidente in moto del giugno 2017, che aveva messo a repentaglio la stessa vita di Max, Bianca era stata molto vicina al suo compagno, mettendo in secondo piano anche la sua carriera di cantante. L’evento, risoltosi per fortuna con la guarigione del motociclista, sembrava aver fortificato l’unione tra i due, al punto che Biaggi in una successiva intervista aveva dichiarato di volere prima o poi un figlio da Bianca Atzei.

Nulla, quindi, lasciava presagire l’improvvisa rottura avvenuta a novembre e comunicata dalla cantante: ‘Max mi ha lasciata senza dirmi il perché, è stato un fulmine a ciel sereno esploso dalla sera alla mattina e soltanto per sua volontà. Lo amo ancora, spero sia solo un brutto sogno’. Invece, purtroppo per lei, era tutto vero…

Biaggi non ha mai rivelato il vero motivo per cui ha mollato Bianca Atzei, limitandosi a dire che dopo l’incidente erano semplicemente cambiate le sue priorità: ‘In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre, voglio dedicarmi soltanto ai miei due figli (avuti da Eleonora Pedron, ndr). Dal trauma ho capito che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo’. Ed evidentemente Bianca rientrava nel ‘superfluo’…

Nel corso della sua lunga avventura a L’Isola dei Famosi 2018 Bianca Atzei ha alternato momenti di grande nostalgia per il ‘suo’ Max ad altri in cui ha provato a svagarsi, avvicinandosi ‘pericolosamente’ a Filippo Nardi (con cui poi i rapporti si sono guastati) e a Jonathan Kashanian. Ma nel momento di lasciare l’Isola ha aperto il suo cuore lasciando chiaramente intendere che l’addio di Biaggi è ancora una ferita aperta: ‘C’è una lettera che non ho mai scritto e che vorrei scrivere. La persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che penso e quello che c’è nel mio cuore. Perché bisogna sempre credere nell’amore, a prescindere dalla sofferenza che puoi provare nel sentire un cuore rotto che non guarisce in tre mesi. Comunque sia voglio crederci perché l’amore è la cosa più bella del mondo, è l’amore che muove il mondo’.

Che dite, Max Biaggi si scioglierà sentendo queste dolci parole che Bianca Atzei ha affidato alle acque dell’Oceano?…