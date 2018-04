Conchita Wurst

La vincitrice dell’Eurovision Conchita Wurst ha rivelato di essere sieropositiva sul suo profilo Instagram. Il ventinovenne cantante e drag performer, il cui vero nome all’anagrafe è Tom Neuwirth, ha annunciato di aver ricevuto un trattamento per la condizione di sieropositività per diversi anni e ha deciso di rilasciare una dichiarazione sul suo status in virtù delle minacce ricevute da un ex fidanzato sul rendere pubblica la sua malattia.

Conchita Wurts aveva vinto il concorso Eurovision Song Contest nel 2014 a Copenaghen con la ballata slanciata “Rise Like a Phoenix”. Ha spiegato che la sua carica virale non è attualmente rilevabile, il che significa che non è in grado di trasmettere il virus. La star ha aggiunto che la sua famiglia sapeva del suo status e l’aveva sostenuta fin dal primo giorno.

“Non darò a nessuno il diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita futura”, ha scritto su Instagram, la Wurst aggiungendo, “Fare coming out è meglio che ricevere outing. Spero di compiere un altro passo contro lo stigma delle persone contagiate dall’Hiv, sia attraverso il loro comportamento che attraverso colpe che non appartengono loro. Sto bene, e sono più forte, più motivata e più libera che mai. Grazie per il vostro supporto!”.