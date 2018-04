‘Verissimo’, Elena Morali scoppia a piangere dalla Toffanin

Elena Morali è una degli ultimi naufraghi costretti ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2018. Ha deciso di parlare della sua esperienza in Honduras con Silvia Toffanin, nel salotto del sabato pomeriggio di Verissimo. Ha iniziato raccontando di essere fragile, sensibile e impulsiva, lato del carattere che le ha creato non pochi problemi durante il programma. Tra le varie dichiarazioni, non si è risparmiata un commento su una concorrente con cui si è sempre scontrata, Bianca Atzei, che la Morali ha sempre considerato falsa.

Dopo le critiche ai suoi ex compagni di avventura, la show girl ha cambiato argomento e si è addentrata in aspetti più privati: il rapporto con i genitori, che ha riscoperto vicini e fieri di lei. La famiglia è un tema che le sta molto a cuore tanto che, all’improvviso, è scoppiata a piangere ricordando la nonna, che ha perso non molto tempo prima dell’inizio della trasmissione. Ha dedicato a lei la sua partecipazione all’Isola e ha affermato di averla sempre sentita vicina. Non è tutto, la Morali ha confessato anche di aver sempre sofferto d’ansia, problema che ha cercato di risolvere proprio sull’isola, infatti ha smesso di prendere le medicine e ha deciso di affrontare tutte le conseguenze.