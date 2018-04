‘Domenica Live’, Loredana Lecciso è sconvolta e racconta la verità su Al Bano e Romina

Loredana Lecciso è ospite a ‘Domenica Live’, oggi 15 Aprile 2018. Appare evidentemente sconvolta e decide di confessare a Barbara D’Urso cosa si nasconde davvero dietro la rottura definitiva con Al Bano. Pare che l’esibizione del noto cantante pugliese e della sua ex moglie Romina Power a ‘Ballando con le stelle’ non sia stato solo un incontro amichevole, in quell’occasione è stato infranto il limite lavorativo e sono state anche fatte delle dichiarazioni esplicite.

Secondo le rivelazioni della Lecciso, i due sarebbero tornati insieme nonostante Al Bano abbia sempre detto di considerare Romina una sorella. La show girl si sente spiazzata, ma è comunque contenta per lui e gli augura felicità, anche se avrebbe preferito che i due avessero aspettato più tempo prima di partecipare insieme alla trasmissione del sabato sera di Rai 1. Loredana è ferita, è successo tutto troppo velocemente e ora si ritrova a dover spiegare la situazione ai figli. ‘Questa presenza è prematura adesso, io chiederei rispetto in questa fase, ho due figli da tutelare, certe presenze vanno arginate, saprà lui come fare. È stato un ottimo direttore d’orchestra’, dichiara la Lecciso e chiede solo rispetto e attenzione, al fine di tutelare i bambini in questo momento delicato.