‘Domenica Live’, il sensitivo Craig Warwick chiarisce la questione canna-gate

Dopo un periodo di assenza per problemi di salute, il sensitivo Craig Warwick è tornato nello studio di ‘Domenica Live’ per chiarire alcune questioni non risolte in merito al canna gate, a Eva Henger e alla relazione tra Perez e Capriotti. La prima domanda arriva proprio dalla presentatrice Barbara D’Urso e riguarda le affermazioni di Franco Terlizzi ai microfoni di Valerio Staffelli di ‘Striscia la notizia’.

Il pugile ha dichiarato che Warwick ha invitato apertamente la Henger a portare l’argomento ‘canne’ in diretta, mostrando tutto il suo sostegno, ma il sensitivo lo smentisce: ‘Franco ha detto una bugia. Io ho detto sì, ma ho visto fumare solo sigarette. Altre cose no’. Continua parlando bene di Eva, secondo lui una persona leale, buona e rispettabile, tanto da volerla abbracciare, ma lei si rifiuta accusandolo di aver mentito.

Warwick prosegue rispondendo alla domanda sull’ambiguo rapporto tra Amaurys e Cecilia, afferma di non aver mai insinuato nulla, anzi di aver solo parlato dell’amicizia che lega i due. Pare che il ‘no comment’, detto in diretta durante una delle scorse puntate dello show, fosse soltanto un modo per dire che la faccenda non gli riguarda, infatti coglie l’occasione per chiedere scusa a Cecilia Capriotti.