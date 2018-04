‘Ballando con le stelle’, scoppia di nuovo il caso Gessica Notaro

Ancora una volta si riapre il caso riguardante la partecipazione di Gessica Notaro a ‘Ballando con le stelle’, lo show del sabato sera di Rai 1. Gli avvocati di Eddy Tavares, l’ex fidanzato che le aveva sfregiato il viso con l’acido, hanno scritto nuovamente alla trasmissione di Milly Carlucci, questa volta avanzando la pretesa di un allontanamento definitivo dal programma delle giudici Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone.

La giornalista e la criminologa si erano esposte, rispondendo a tono ai legali di Tavares, che avevano accusato Gessica di creare troppo clamore mediatico con la sua presenza in pista. Il fratello della ragazza si dichiara indignato per queste assurde richieste, secondo lui Gessica non deve essere assolutamente messa a tacere, anzi deve continuare a rappresentare un simbolo di rinascita. Anche Milly Carlucci la difende a spada tratta, la considera ‘una ragazza d’acciaio, una donna formidabile’ e un esempio di forza e coraggio per tutte quelle donne che subiscono violenza ogni giorno.

La presentatrice si sente in dovere di ripetere quanto sia importante la presenza di Gessica Notaro in trasmissione: ‘Lei è la voce della nostra coscienza: vuole dire a voce alta che va avanti nonostante la violenza’.