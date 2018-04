‘Ballando con le stelle’, Gabriel Garko si esbisce a volto coperto

Il mistero è calato nello studio dello show televisivo del Sabato sera di Rai 1, infatti il ballerino per una notte, Gabriel Garko si è esibito per tutto il tempo senza mostrare il volto. Il suo tango è stato sensuale e coinvolgente e i giudici non hanno potuto fare a meno di dare tutti dieci, ma qualcosa di strano è stato avvertito fin dal primo momento. Il viso dell’attore non è stato mai inquadrato da vicino, sembrava proprio che sfuggisse alle telecamere, tutti si sono chiesti quale fosse il motivo.

Gabriel Garko si è nascosto anche quando, a fine performance, Milly Carlucci ha parlato con lui di quanto fosse stato difficile arrivare a convincerlo a scendere in pista. La presentatrice ha cercato di invitarlo i trasmissione per anni ed è stata molto entusiasta di esserci finalmente riuscita. I due hanno chiacchierato tranquillamente, ma Garko era girato sul fianco, non era rivolto verso il pubblico e, addirittura, tentava di nascondersi con il microfono.

Finalmente la presentatrice svela il mistero di questo strano atteggiamento: Gabriel Garko ha subito da poco un’operazione e ha ancora il lato destro del volto molto gonfio. ‘Hai rischiato di darmi buca perché non stai ancora bene e invece alla fine sei venuto’, nulla di grave quindi.