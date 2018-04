‘Amici’, Simona Ventura e Heather Parisi si scontrano nella seconda puntata del serale

Le liti e le polemiche sembrano non mancare mai durante la messa in onda del serale di ‘Amici’. Anche nella seconda puntata del 14 Aprile 2018 si è acceso un forte scontro tra due giudici, si tratta questa volta di Heather Parisi e Simona Ventura. Tutto nasce da un video in cui la show girl americana accusa la Ventura di non conoscere bene l’italiano o di essere stata parac**a per aver definito il rapper Biondo ‘carismatico’. A quel punto Simona non ci sta e decide di rispondere a tono.

Prende la parola in studio: ‘Se io fossi stata parac**a non mi avrebbero messo i bastoni tra le ruote come hanno fatto, invece io parac**a non lo sono’, inoltre afferma di conoscere l’italiano e di sapere esattamente quello che dice. Simona è stata realmente colpita dalle doti di Biondo fin dalla prima puntata del serale e lo considera, appunto, carismatico e coinvolgente, visto l’impatto che hanno avuto le sue esibizioni sul pubblico in studio. Ma non tutti la pensano come lei, oltre alle dure parole di Heather Parisi, infatti, la Ventura si è trovata contro anche il cantante Ermal Meta, che non apprezza il talento del rapper della squadra blu.