‘Amici’, doppia eliminazione e sfogo di Daniele

‘Vi chiedo una cosa: dato che queste telecamere hanno un potere enorme, non insultate la gente che prova a fare arte, consigliateli ma non insultateli, perché far smettere di fare arte a una persona è come ucciderla. Per favore, date consigli, date critiche ma non insulti, perché gli insulti non fanno crescere nessuno’. Ancora una volta un momento toccante, con le parole di Daniele, durante la seconda puntata del serale di ‘Amici’, il talent show del sabato sera di Canale 5.

Durante la trasmissione, c’è stata una doppia eliminazione: Sephora e Daniele devono lasciare la scuola definitivamente. Il ragazzo, in lacrime, ha voluto lanciare un appello ai due maestri di ballo Goodson e Garrison, ma anche a tutti i telespettatori.

Daniele ha rischiato di non esibirsi durante il programma, solo l’intervento del direttore artistico Luca Tommassini gli ha permesso di esprimersi e mostrare la propria arte con un ultimo ballo. Subito dopo si è sfogato con Maria, rammaricato per non aver avuto modo di poter farsi conoscere meglio, nonostante i suoi sforzi. Le sue parole non sono piaciute all’attrice Giulia Michelini, ma sono state molto apprezzate dalla cantante Alesandra Amoroso, che si è alzata e ha dedicato un applauso a Daniele.