Colpo di scena nell’ultima puntata in onda di The Voice: Al Bano ha confessato che la sua donna ideale è Romina, ‘annientando’ indirettamente Loredana Lecciso con la quale si è recentemente lasciato. La presenza di Romina nella vita di Al Bano è forte, soprattutto da quando sono tornati a lavorare insieme: condizione accettata dalla seconda compagna del cantante che – come confessato di recente – non si è mai opposta a tale scomoda situazione.

Come si suol dire, ‘il primo amore non si scorda mai’ e lo conferma Al Bano, che giovedì 12 aprile 2018 ha ribadito quando Romina fosse la sua donna ideale. Coach di una squadra quasi interamente femminile, il protagonista indiscusso di questa edizione di The Voice si è trovato a rispondere ad una domanda inaspettata di J-Ax, affondando in un caloroso applauso e consenso del pubblico.

Al Bano, la sua donna ideale? Romina

A volte bisogna perdersi per ritrovarsi, a volte certi amori tornano e basta: è il caso di Al Bano e Romina Power. Colleghi e complici nella vita lavorativa, gli artisti sembrano essersi riavvicinati di recente causando – molto probabilmente – la separazione tra il cantante e Loredana Lecciso.

Nel corso della puntata di The Voice in onda su Rai 2 giovedì 12 aprile 2018, Al Bano è stato l’unico a girarsi per l’ex cantante di Amici 12 Angela, conquistato dal suo timbro e dall’incredibile estensione vocale.

‘Ma hai tutte donne in squadra’, ha così scherzato il collega J-Ax, ‘Lui non è Al Bano, è Al Bone’, ha poi proseguito Cristina. Poi la ‘scomoda’ domanda del rapper: ‘Qual è la tua donna ideale?’.

‘Io ne ho avute solo due’, ha chiosato inizialmente il cantante, per poi proseguire: ‘Tu pensa a Romina e quello era il mio tipo ideale’. Il pubblico si è così unito con grande approvazione in un applauso.

Al Bano e Loredana Lecciso, separati per Romina Power?

Nonostante Loredana Lecciso abbia accettato che Al Bano e Romina tornassero a lavorare a stretto contatto, la Lecciso ha sottolineato più volte il comportamento poco corretto dell’ex moglie.

Come rivelato in una recente intervista rilasciata a Chi, la Lecciso ha affermato: ‘Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di una ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti’.

Insomma, come avrà reagito Loredana Lecciso all’inaspettata risposta pubblica del suo – ormai – ex compagno Al Bano?