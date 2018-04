Milly Carlucci su Maria De Filippi: “L’intervista di Fazio è stata spiazzante”

Milly Carlucci in un’intervista rilasciata a Vanity Fair parla dell’ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio e del suo rapporto con la Rai, non solo, la madrina di Ballando con Le Stelle si confessa sul programma ‘Ballando con le Stelle’ e sui casi che stanno animando questa edizione. Da Gessica Notaro a Giovanni Ciacci, fino all’incidente di Francisco Porcella, Milly Carlucci ha raccontato il dietro le quinte del suo dance show e il suo rapporto con i concorrenti del talent.

La padrona di casa di ‘Ballando con le stelle’ ha parlato della nuova edizione del programma e del suo rapporto con i concorrenti e con la Rai. Non solo, Milly Carlucci ha confessato che la presenza di Maria De Filippi durante l’ultima puntata di ‘Che tempo’ ha “spiazzata” la squadra del programma.

Milly Carlucci e l’intervista di Fabio Fazio a Maria De Filippi

Milly Carlucci, a Vanity Fair racconta le reazioni del suo team all’intervista di Fabio Fazio a Maria De Filippi durante l’ultima puntata di ‘Che Tempo che fa’. “Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: ‘Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?’. Perché comunque si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra trasmissione”. Da donna di spettacolo qual è la Carlucci ha confessato di non aver avuto una particolare reazione perché sa che in tv “queste cose si fanno”.

Nell’intervista, la padrona di casa del dance show di Rai 1, ha anche parlato dei suoi rapporti con la rete in riferimento alla sua richiesta di non andare in onda dopo la morte di Fabrizio Frizzi, richiesta che non è stata appoggiata. “In questa azienda ho passato tutta la mia vita e so di certo una cosa: purtroppo non è l’azienda con il capo di famiglia che ha un nome e cognome. Chi c’è oggi al vertice non c’era un anno fa, e chissà se tra sei mesi ci sarà ancora. Siamo un’azienda che cambia pelle in continuazione, a ogni elezione. La ‘vera’ Rai sono le maestranze, i tecnici, i funzionari che lavorano qui da quarant’anni. Per il resto, siamo sempre stati discontinui e sempre lo saremo”, ha detto Milly Carlucci a Vanity Fair.

Milly Carlucci su Gessica Notaro: “È stato amore a prima vista”

Durante l’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’ Milly Carlucci ha risposto agli avvocati di Edson Tavares, l’ex fidanzato di Gessica Notaro colpevole di averle sfregiato il viso con l’acido. Per i legali di Tavares, infatti, la Notaro non avrebbe dovuto partecipare al dance show di Rai 1. Milly Carlucci ha spiegato che a suo avviso il comportamento degli avvocati dell’ex fidanzato della Notaro, è “incomprensibile” e ha aggiunto: ” Qualunque essere umano, in particolare una persona come Gessica Notaro, ha il diritto di esprimersi e parlare”.

Sulla concorrente di ‘Ballando Con Le stelle’, la Carlucci dimostra un grande affetto: “Ci siamo innamorati di lei e della sua voglia di ricominciare a vivere dopo la violenza subita. Gessica è un simbolo e noi qui non facciamo processi”, ha dichiarato a Vanity Fair.

Milly Carlucci su Giovanni Ciacci: “È molto stressato, lo capisco”

Milly Carucci non si risparmia, dopo il caso Notaro anche il concorrente Giovanni Ciacci sta facendo parlare di sé. La sua presenza a ‘Ballando con le stelle’ ha scatenato non poche polemiche per la decisione di essere affiancato da Raimondo Todaro. La coppia same sex non è stata apprezzata da tutti in particolare da Ivan Zazzaroni con cui poi è stata siglata la pace. Anche Guillermo Mariotto ultimamente ha espresso delle perplessità che hanno spinto Ciacci a pensare di abbandonare il programma.

“Giovanni sta vivendo un momento particolare e io lo capisco, perché è molto stressato da una serie di circostanze, non solo fisiche”, ha detto Milly Carlucci a Vanity Fair spiegando che lo stylist non avrebbe potuto prevedere le reazioni che hanno scatenato la sua scelta di ballare con Todaro. La conduttrice è convinta della decisione presa di far esibire sul palco una coppia same sex: “Quello che abbiamo fatto noi ha un senso di civilità”, ha spiegato.

La Carlucci parla del “tema di cui è diventato portavoce” Giovanni Ciacci e di quanto sia stato giusto parlarne in una trasmissione come ‘Ballando con le stelle’. “Se gli argomenti più importanti li affronti solo nei luoghi deputati, finisci col rivolgerti sempre a persone già convinte della bontà di ciò che dici. Invece è necessario discuterne lì dove puoi trovare tutti, chi è d’accordo e chi no”, ha ribadito la conduttrice.