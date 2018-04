Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme in un programma tv?

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme nella nuova versione di ‘Scommettiamo che?’? L’indiscrezione circola. Stando al settimanale ‘Chi’, mamma e figlia potrebbero dividere i riflettori e condurre insieme, per la prima volta, un programma tv. Secondo quanto si apprende dal magazine di Alfonso Signorini, Aurora sarebbe stata scelta per partecipare alla realizzazione del nuovo format in veste di inviata, ruolo che ha già ricoperto nel daily di ‘X Factor’.

Se le voci dovessero essere confermate vedremmo Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti per la prima volta insieme alla guida di un programma tv. Un’accoppiata che potrebbe rivelarsi vincente data l’ironia e la freschezza di entrambe.

‘Scommettiamno che?’, lo storico programma del sabato sera Rai voluto da Michele Guardì e condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, passerà sulle reti Mediaset per approdare in una versione del tutto nuova su Canale 5. La trasmissione cambierà nome e si chiamerà: “Vuoi scommettere?” e viene indicato come una sorta di sequel del celebre show del sabato sera di Rai 1 andato in onda dal 1999 al 2003 e poi di nuovo nel 2008 su Rai 2.

Secondo il settimanale Chi, Michelle Hunziker avrebbe iniziato a costruire il nuovo team di ‘Vuoi Scommettere?’, il programma andrà in onda a partire da maggio in cinque puntate su Canale 5. La conduttrice del Festival di Sanremo 2018 ha per ora assoldato il comico Andrea Pucci. A sorpresa però, a detta del magazine, potrebbe fare il suo ingresso in squadra anche Aurora Ramazzotti.

Produzione ‘amarcord, quello di ‘Scommettiamo che?’ è un rilancio molto atteso e adesso, probabilmente l’aspettativa e la curiosità aumenterà se si pensa che potremmo vedere mamma Michelle insieme alla figlia Aurora sul palco del celebre show. La Hunziker ha una certa familiarità con il format avendo condotto per anni la versione tedesca: “Wetten dass…?”. Mediaset ha acquisito i diritti del programma su cui punta molto anche se non è il primo reboot di ‘Scommettiamo che?’ a cui assistiamo. “Al Festival di Sanremo ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco”, ha spiegato Stefano Orsucci, capo dei contenuti della casa di produzione Magnolia, in un’intervista a Il Messaggero, chiarendo che la Hunziker è “una garanzia”.

Come prenderà il pubblico la possibile partecipazione di Aurora Ramazzotti nel nuovo format di ‘Scommettiamo che’? In passato la figlia di Eros e Michelle fu criticata per la scelta di Sky di volerla nel team di ‘X Factor’. “Datemi pure della raccomandata”, aveva risposto prontamente alle accuse mosse dal web.