Lory Del Santo confessa: “Ecco cosa è successo tra me e Marco Ferri”

Lory Del Santo racconta a Barbara D’Urso cosa è successo tra lei e Marco Ferri rivelando nuovi dettagli sul flirt con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. “È scattato un bacio”, ha svelato Lory Del Santo, il tutto è accaduto prima del famoso week-end a Cannes, in cui i due hanno condiviso in amicizia una stanza matrimoniale. A quanto pare, a detta della showgirl, Ferri avrebbe la memoria corta: “Quando dico che lui non ricorda tutto della nostra amicizia, intendo dire che c’è dell’altro”, così rivela il dettaglio finora sfuggito.

Lo scorso febbraio Lory Del Santo ha raccontato di aver trascorso un week-end a Cannes con Marco Ferri, non essendoci camere disponibili, l’ex naufrago ha condiviso una stanza con la showgirl ma, come confermato da entrambi, non è accaduto nulla. Prima che si consumasse questo amichevole e breve viaggio, tra i due sarebbe scattato un bacio.

Lory Del Santo: ‘Ho baciato Marco Ferri’

“Lo avevo invitato a casa mia a vedere una partita dell’Inter, ma lui non mi aveva detto che suo padre fosse un giocatore. Io l’avevo apprezzato per quello che era: un gran bel ragazzo”, ha raccontato Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque. “Un altro giorno Marco è tornato da me, quando è salito a casa mia c’era il tramonto e si è quasi fatto buio per un attimo, insomma si è creata una bella atmosfera ed è scattato questo bacio tenero e sensibile come lui”, svelando un particolare finora nascosto.

Leggi anche: ‘Lory del Santo e Marco Ferri: il week-end insieme in Costa Azzurra’

La rivelazione ha stupito il pubblico e Barbara D’Urso che ha subito chiesto a Lory come bacia Marco Ferri. La Del Santo non ha tergiversato molto: “Ha delle bellissime labbra, quando ci siamo baciati indossava una maglietta molto aderente e non aveva bisogno di togliersela. Ci siamo abbracciati tanto”, ha poi aggiunto. Incuriosita, la conduttrice ha voluto sapere di più: “Che tipo di bacio era, amichevole?”, ha chiesto la D’Urso. La showgirl ha replicato: “No, non è stato un bacio a stampo, è stata una situazione ovattata che ben prometteva…”.

Una confessione che ha mandato in tilt la conduttrice Barbara D’Urso che ha rinunciato alla messa in onda di altri servizi per lasciare spazio al racconto di Lory Del Santo.

Nuovi particolari si aggiungono al gossip su Lory Del Santo e Marco Ferri. Se fino a qualche giorno fa si era parlato di amicizia e di un tranquillo e ‘innocuo’ week-end a Cannes, ora emerge un piccolo tassello e un nuovo dettaglio che alimenta i rumors. Marco Ferri per ora tace, confermerà quanto raccontato da Lory Del Santo o smentirà? Non resta che attendere.