In attesa di conoscere i concorrenti del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso ha già scelto i suoi opinionisti: saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo a sedere negli studi di Mediaset per commentare quanto accadrà all’interno della Casa più spiata d’Italia. Due personaggi molto forti che, durante la convivenza nella versione vip del reality show, non avevano dimostrato simpatia reciproca.

Eppure, proprio Cristiano Malgioglio, dopo il GF VIP 2 aveva dichiarato di non voler avere più nulla a che fare con un certo tipo di programmi, ma pare che la presenza di Barbara D’Urso e il suo modo di lavorare gli abbiano fatto cambiare idea. Il paroliere dal ciuffo biondo tornerà sul ‘luogo del delitto’: ‘Stavolta, dopo esser uscita da Regina, tornerò da Imperatrice’ – ha dichiarato in un’intervista a Gay.it, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’incarico rifiutando – nientepopodimeno ché – l’Eurofestival Song Contest assieme a Federico Russo.

Cristiano Malgioglio: ‘Ecco perché torno al GF15 come opinionista’

‘Avevo dichiarato, una volta uscito dal GF Vip, che non avrei più parlato di reality, né avrei fatto l’opinionista in trasmissioni analoghe’ – ha ammesso Malgioglio – ‘Ma questa volta a guidare la mia scelta è stato il profondo sentimento che nutro verso tutto quello che mi ha dato quella Casa’.

Non solo questo, però, ha influenzato la decisione del paroliere che è stato attratto dalla possibilità di lavorare insieme ad una ‘forza della natura’ come la D’Urso.

‘Barbara è una forza della natura. È un vulcano. La trovo pazzesca quando intervista i politici e mi diverte tantissimo quando si occupa di intrattenimento’ – ha spiegato – ‘[…] C’è poco da dire: lei è una di quelle che sa fare perfettamente il suo lavoro’.

Cristiano Malgioglio su Simona Izzo: ‘E’ una donna intelligentissima’

Incurante dei risultati auditel che influiranno sul successo del Grande Fratello 15 perché ‘Barbara è da sempre garanzia di successo’, Cristiano Malgioglio si prepara ad essere un opinionista ‘onesto, che non dirà grandi caz****’.

Accanto a lui ci sarà, come preannunciato, anche Simona Izzo, sua ex compagna di avventura al GF VIP 2 e ‘nemicamatissima’: ‘ […] Nonostante sia lontana anni luce da me, è una donna intelligentissima’ – ha detto, scherzando – ‘Poi che quando inizia a parlare mi fa sanguinare le orecchie, è un’altra storia’.

I due, infatti, non hanno mai dimostrato simpatia reciproca nella Casa del GF, ma ciò non significa che non potranno trovare un punto di incontro al GF15.

