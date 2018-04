Heather Parisi e la figlia Elizabeth sono state protagoniste di un video che farà discutere il pubblico di Amici 17, in particolar modo per le dichiarazioni della bambina sul cantante Biondo. Durante la serata di debutto del talent show targato Maria De Filippi, la ballerina – giudice della commissione esterna – ha svelato al rapper che la figlia era una delle sue più accanite fan, ma la piccola ha prontamente smentito la mamma.

‘Ma perché hai detto a Biondo che mi piaceva quando non mi piace!’ – ha chiesto Elizabeth a Heather Parisi, ripresa da un video che l’americana ha deciso di postare sul suo profilo Instagram. Evidentemente imbarazzata, quest’ultima, ha sorriso davanti alle parole della bambina che, inconsapevole delle polemiche che avrebbe potuto scatenare, ha rincarato la dose: ‘Lui non sa cantare! Veramente, non sa cantare! Non sto scherzando’. Le bugie hanno davvero le gambe corte e i bambini, com’è noto, sono la bocca della verità: ma come la prenderà Biondo che, nel frattempo, ha cambiato maglia spostandosi nella squadra Bianca?

Amici 17, Ermal Meta e Heather Parisi: l’opinione su Biondo

Il rapper, amatissimo da molte giovani fan di Amici, è finito molto spesso sotto la lente d’ingrandimento di alcuni dei giudici della commissione esterna del talent show.

Se, da una parte, Simona Ventura lo ha definito un cantante con ‘talento teatrale e carisma’, Ermal Meta e Heather Parisi non si sono dimostrati concordi con la collega.

‘La qualità più evidente che vedo di te è che sei biondo’ – ha asserito il vincitore di Sanremo 2018 confrontandosi con il concorrente, mentre la ballerina ha ammesso di non conoscerlo e gli ha chiesto il significato di un gesto che lui fa spesso durante le sue performance ma che è stato ‘capito solo dagli adulti’.

Biondo, tuttavia, non si è scomposto: ‘Non ha capito il viaggio neanche lui (Ermal Meta, ndr), ma non ho niente contro’ – ha dichiarato il giovane dopo la prima puntata del Serale, preferendo rimanere lontano dalle polemiche che si erano create.

Heather Parisi protagonista di una polemica su Amici

Intanto, prima delle dichiarazioni della figlia della Parisi su Biondo, Heather si era resa protagonista di un’altra polemica qualche giorno dopo il primo Serale di Amici 17.

La ballerina, infatti, ha realizzato un video in cui critica aspramente l’atteggiamento dei professori – ‘aggressivo, cattivo e offensivo’ – nei confronti dei concorrenti del talent show e accusa alcuni suoi colleghi della commissione esterna di ‘paraculismo’.

Si sa, Heather non è una che ‘le manda a dire’ e tutti questi suoi interventi social potrebbero diventare l’ennesimo motivo di discussione durante il Serale del talent show di Maria De Filippi.

Siamo certi, dunque, che le decisioni di ‘Queen Mary’ sulla 17esima edizione del programma punteranno l’attenzione sui talenti e non sui big invitati a parteciparvi?

