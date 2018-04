Amici 17, Alessandra Celentano risponde alle critiche: ‘È un mondo di buonisti’

Alessandra Celentano risponde alle critiche del web e dei giudici di ‘Amici 17′ e conferma la sua idea sulla ballerina Lauren, accusata dall’insegnante di non avere la forma fisica adatta per danzare. Intervistata dal settimanale Oggi, la professoressa di Amici si è voluta difendere dalla polemica che si è sollevata subito dopo la prima puntata del serale del talent show di Maria De Filippi e che ha visto i giudici accusarla di estrema severità.

Durante la prima puntata del serale di ‘Amici 17′, Alessandra Celentano ha ‘bocciato’ la ballerina Lauren Celentano. “Io non la faccio passare perché non ha il fisico di una ballerina. Può fare giusto il suo stile di danza. E poi diciamocelo è in sovrappeso, finiamocela di girare intorno alle cose”, aveva detto l’insegnante attirando su di sé non una pioggia, ma una vera e propria tempesta di critiche.

Alessandra Celentano: ‘Non sono cattiva’

Al settimanale Oggi, Alessandra Celentano ha spiegato di non essere cattiva, ma di essere sincera. “Per danzare ci vuole un certo fisico. Il ballerino lavora con il corpo, se sono in sovrappeso faccio un salto e rischio di farmi male. Se un ragazzo vuole giocare a basket a livello agonistico ma è alto un metro e sessanta non può farlo. È un discorso semplice, non viene capito”, si è sfogata così nella sua intervista al magazine.

Non è la prima volta che Alessandra Celentano dà dei pareri sul fisico dei suoi allievi, spesso criticati per il ‘collo del piede’ o per ‘il peso’. L’insegnante non ritiene affatto di sbagliare nell’elargire certi giudizi. “Io faccio il bene dei ragazzi, non li illudo”, ha sentenziato nell’intervista. E a chi l’ha accusata di aver sbagliato nel toccare l’argomento ‘fisico’, la Celentano risponde: “Non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto ora lavorano per grandi compagnie. Gli altri no”.

Alessandra Celentano e la polemica con i giudici di ‘Amici 17′

Il parere della Celentano sulla ballerina Lauren ha scatenato non solo la reazione del web, ma soprattutto quella dei giudici del talent. In particolare Heather Parisi, in puntata, ha accusato l’insegnante di essere troppo polemica e poco credibile, tanto che Maria de Filippi è dovuta intervenire per stemperare la tensione.

Sempre Heather Parisi, in un video pubblicato su Facebook, si è detta particolarmente colpita dal comportamento di alcuni professori. “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi’”, ha dichiarato. In riferimento ai giudizi della Celentano, Heather Parisi sostiene che quando si tocca il fisico “è orribile”.

Alessandra Celentano però non ci sta e risponde alle critiche mosse dai giudici e in particolare da Heather Parisi, new entry del talent: “Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti. È facile dire ‘sei un grande ballerino’ e avere l’applauso dal pubblico”.