Rita Dalla Chiesa racconta ancora una volta il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi. Nonostante sia spesso considerata ‘la prima moglie’ del conduttore, Rita Dalla Chiesa sottolinea che non vi è alcun ruolo al dolore, in quanto il ‘dolore è dolore. Punto’. In una recente intervista, la conduttrice ribadisce la sua vicinanza a Carlotta ed alla figlia Stella, proponendosi come sorella come lo è stata negli ultimi anni per Fabrizio Frizzi stesso.

‘Forse non ho più un ruolo per poter stare così male’, afferma Rita Dalla Chiesa nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. ‘La società divide tutti secondo vari ruoli, come se fossimo squadre di calcio’. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi, a poche settimane dalla sua scomparsa, ha nuovamente ribadito quanto il ‘dolore sia dolore’ per rispondere alle numerose critiche ricevute a seguito della presunta eccessiva esposizione mediatica in occasione del ricordo del conduttore scomparso.

Rita Dalla Chiesa sulla morte di Fabrizio Frizzi: ‘Il dolore è dolore. Punto’.

Torna a parlare della tragica scomparsa di Fabrizio Fritti l’ex moglie Rita Dalla Chiesa, fortemente turbata dall’improvvisa perdita e successivamente scossa dalle numerose critiche del web giunte in un momento tanto delicato.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha affermato: ‘Forse non ho più un ruolo per poter stare così male per Fabrizio. La società divide tutti secondo vari ruoli, come se fossimo squadre di calcio. Senza pensare che il dolore è dolore. Punto’.

L’ex padrona di casa di Forum reagisce così ai commenti letti negli ultimi giorni, per poi sottolineare ancora una volta l’atteggiamento discreto adottato nel corso della malattia del conduttore: ‘Non sono mai andata in ospedale quando Fabrizio è stato male. Mi sono fatta da parte. Era giusto così’.

Dopo la separazione ed il divorzio, lei e Fabrizio Frizzi hanno mantenuti ottimi rapporti fino a diventare quasi ‘fratelli’, ed è per questo che Dalla Chiesa promette a Carlotta e a Stelle di star loro vicino, per sempre.

Rita Dalla Chiesa, la sua vicinanza a Carlotta e Stella

Come già affermato nel corso della scorsa puntata del Maurizio Costanzo Show, Rita Dalla Chiesa sottolinea la sua vicinanza a Carlotta e Stella: ‘Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre. Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie. Noi siamo delle donne che hanno amato lo stesso uomo in due momenti diversissimi della vita’.

La conduttrice prosegue svelando che quando la gente la ferma per strada per porgerle le condoglianze, lei è solita rispondere che le riferirà a Carlotta perché ‘Carlotta gli è stata vicina nella sua malattia, invece io con lui ho vissuto tante cose bellissime’.