Archiviato il matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Maddalena Corvaglia ora sta con Alessandro Viani, imprenditore milanese nel settore immobiliare. L’ex velina bionda (la Corvaglia sarà sempre la ‘velina bionda’ anche se i suoi ultimi balletti sulla scrivania di Striscia risalgono al 2002) è stata avvistata a Milano in compagnia di Viani e le immagini mano nella mano della coppia non lasciano alcun dubbio sulla natura sentimentale della relazione: con loro c’era pure Jamie Carlyn, la figlia che Maddalena ha avuto nel 2011 dall’allora marito Stef Burns.

A paparazzare Maddalena Corvaglia in dolce compagnia di Alessandro Viani sono stati quelli di Chi, che hanno fornito ulteriori dettagli sulla nuova coppia. Pare che i due si conoscessero da tempo grazie a un’amica in comune, la coreografa Samantha Crippa, e in effetti già lo scorso dicembre Maddalena aveva pubblicato sui social una foto insieme ad Alessandro che però era passata quasi inosservata. E invece sembra che la loro relazione abbia iniziato a decollare proprio durante le feste natalizie…

Ma chi è Alessandro Viani, fidanzato o presunto tale di Maddalena Corvaglia? Ovviamente non essendo un personaggio che fa parte dello show business le informazioni su di lui sono piuttosto scarne. Per il momento si sa soltanto che ha circa 50 anni, è separato con due figli abbastanza grandi ed è titolare di un’agenzia immobiliare di Milano. E, come detto, conosce la bionda Maddalena già da parecchio tempo.

Sempre secondo Chi, Alessandro Viani si sarebbe già recato a Los Angeles, dove la Corvaglia vive per gran parte dell’anno dopo aver aperto con l’amica e collega Elisabetta Canalis la palestra Sky View LA, mentre a Pasqua è successo l’esatto contrario: Maddalena e sua figlia Jamie Carlyn hanno fatto il percorso inverso trascorrendo qualche giorno a Milano, e le immagini catturate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini si riferiscono esattamente alla mini vacanza che Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani hanno passato insieme nel capoluogo meneghino.

Tra l’altro la presenza fissa della piccola Jamie Carlyn lascia intendere che la bambina abbia già ben assorbito il nuovo rapporto tra la mamma e il suo nuovo compagno.