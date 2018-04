Il gossip rovente delle ultime ore vede coinvolti Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio che, secondo indiscrezioni, starebbero insieme. Uno scoop davvero inaspettato quello che vede protagonisti la ormai dichiarata ex compagna di Al Bano Carrisi e il cantante partenopeo, separato da Anna Tatangelo dalla scorsa estate nonostante le voci che li volevano nuovamente insieme.

Settimane addietro, Dagospia imputava la causa della crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ad una ‘fan fedele e affettuosa’ che, viste le recenti voci, pare sia proprio Loredana Lecciso. La storia tra la showgirl salentina e il cantante di Cellino San Marco è, com’è noto, terminata in modo definitivo forse anche in seguito al presunto flirt della Lecciso con D’Alessio (e non, come si vocifera, per colpa di Romina Power). A lanciare la ‘bomba’ su una liaison tra i due è il settimanale Oggi che scrive: ‘Qualcuno ha segnalato la presenza di Loredana nella vita di Gigi’. Sarà vero?

Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio, le prime voci su un flirt nel 2015

Non è la prima volta, tuttavia, che si parla di un presunto flirt tra Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio: le prime indiscrezioni su una simpatia tra i due ci furono ben tre anni fa, nel 2015.

Ai tempi, la compagna di Al Bano preferì glissare sull’argomento evitando di rilasciare dichiarazioni precise e dirette.

In merito, la Lecciso dichiarò: ‘A questa domanda non posso rispondere. Quello che le posso dire è che considero D’Alessio uno dei più grandi artisti dei nostri tempi’.

Una esternazione poco chiara che, tuttavia, testimoniava la grande stima di Loredana nei confronti di Gigi, almeno dal punto di vista artistico.

Ad oggi, però, visto il recente gossip, questa affermazione potrebbe risultare ambigua e in tanti potrebbero chiedersi come mai la Lecciso non abbia negato con fermezza le voci sul presunto flirt con l’interprete partenopeo.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: la crisi continua

Intanto, mentre Al Bano e Loredana Lecciso sono definitivamente separati, la crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembra continuare e non trovare rimedio.

In una delle ultime interviste, la cantante ciociara aveva spiegato quali fossero stati i motivi che l’avevano portata a lasciare la casa in cui viveva con il compagno e, ad oggi, sembra che la situazione tra i due continui ad essere la stessa.

Le ultime voci di gossip li volevano nuovamente vicini – così come accaduto per la Lecciso e Al Bano che erano stati avvistati a Cellino San Marco – ma nessuno dei diretti interessati ha mai confermato.

Ad oggi, però, il quadro della situazione appare essere molto diverso e potrebbe vedere, da una parte, i single Tatangelo e Al Bano, e dall’altra, i sempre più ‘vicini’ Lecciso e D’Alessio.

