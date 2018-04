Dopo il canna-gate de L’Isola dei famosi 13, spunta anche il corna-gate che vedrebbe coinvolti Elena Morali e Marco Ferri. Secondo Cecilia Capriotti, il naufrago avrebbe ricevuto delle avances precise da una delle concorrenti – fidanzatissime – del reality show di Canale 5 e, ospite del salotto di Pomeriggio Cinque, la modella ha chiarito che la ragazza in questione non è Rosa Perrotta.

Per esclusione, dunque, la naufraga che avrebbe tentato un approccio fisico con Marco Ferri potrebbe essere proprio Elena Morali, appena rientrata da L’Isola dei famosi 13 dopo essere stata a lungo ‘sospesa’ insieme alla Perrotta. Lo stesso Ferri, intervistato da Barbara D’Urso, aveva confermato quanto raccontato da Cecilia Capriotti, preferendo lasciare all’immaginazione del pubblico il nome della ragazza che si sarebbe dichiarata a lui in Honduras. Ma, i salotti di Barbarella, sono sempre pronti a lanciare delle importanti novità e le ultime dichiarazioni della Capriotti lascerebbero poco spazio alle fantasie e alle supposizioni.

Cecilia Capriotti, il detto-non detto sulla Morali e Ferri

Lo spazio ‘leggero’ della puntata del 10 aprile 2018 di Pomeriggio Cinque si è concentrato, come di consueto, su L’Isola dei famosi e l’opinionista Karina Cascella ha fatto una precisa domanda a Cecilia Capriotti relativamente le presunte avances subite da Marco Ferri in Honduras.

Notando come la ex naufraga si sia chiarita via Instagram con il fidanzato di Rosa Perrotta, tranquillizzandolo sul fatto che non è stata la ex tronista a tentare un approccio fisico con Ferri, la Capriotti è stata messa alle strette e, pur non confermando apertamente, ha lasciato intendere che l’aspirante fedifraga era proprio Elena Morali.

‘Scintilla (il fidanzato della Morali, ndr) lo adoro e lo considero una persona carinissima’ – ha spiegato Cecilia nel salotto di Pomeriggio Cinque – ‘Ma non mi sono chiarita con lui perché non c’è stato modo, è sempre molto impegnato’.

Così, con un sorriso sornione, la Capriotti ha glissato sull’argomento ma le espressioni degli ospiti di Barbara D’Urso erano abbastanza eloquenti.

I presunti flirt di Elena Morali su L’Isola dei famosi 13

Tuttavia, Elena Morali è stata più volte protagonista di gossip su L’Isola dei famosi 13: prima delle indiscrezioni sulle avances a Marco Ferri, si era parlato di un suo avvicinamento a Simone Barbato.

La showgirl e il comico, infatti, avevano trascorso del tempo insieme da soli sulla Isla Bonita e lei si era mostrata particolarmente affascinata dal naufrago.

Viste le immagini, il fidanzato Scintilla si era detto preoccupato da quanto stava avvenendo ma, al rientro della compagna dall’Honduras, pare abbia dimenticato i gossip e le illazioni che la coinvolgevano.

Con le ultime dichiarazioni di Cecilia Capriotti, però, i dubbi nel futuro marito della Morali potrebbero tornare ad insinuarsi…sempre che Elena non decida di smentire una volta per tutte.