Filippo Nardi contro Bianca Atzei: “Non so come abbia fatto ad arrivare in finale”

Nuova frecciatina di Filippo Nardi nei confronti di Bianca Atzei. “Anche Bianca è arrivata in finale e non sappiamo come…”, ha detto l’ex naufrago a Barbara D’Urso durante la trasmissione ‘Pomeriggio 5′. Filippo Nardi, ritornato in Italia dall’Honduras lo scorso febbraio, non ha mai nascosto la sua antipatia per l’Atzei e pensare che inizialmente si era parlato di un loro possibile flirt sull’isola, poi negato dallo stesso ex concorrente del Grande Fratello.

Filippo Nardi è tornato a criticare Bianca Atzei, a detta dell’ex naufrago il fatto che la cantante sia tra i finalisti dell’Isola dei Famosi è una sorta di miracolo. Il rapporto tra i due concorrenti del reality show si è deteriorato con il tempo. La convivenza sull’isola non ha giovato, i due, inizialmente molto vicini, hanno battibeccato duramente tanto che Filippo Nardi ha spesso accusato Bianca Atzei di essere una stratega. “Bianca è molto manipolatrice, è come un paguro che trova la conchiglia per coprirsi, ma se trova una conchiglia più bella abbandona la prima e passa all’altra”, aveva detto l’ex naufrago a Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi.

Filippo Nardi si è sempre dichiarato deluso dagli atteggiamenti di Bianca Atzei accusando la cantante di fare strategie più di chiunque altro naufrago sull’isola. Ritornato in Italia ha spesso dichiarato di essersi sentito tradito da quella che inizialmente sembrava anche più di un’amicizia.

Il presunto flirt tra Bianca Atzei e Filippo Nardi

La presunta love story tra Bianca Atzei e Filippo Nardi aveva fatto sognare il pubblico dell’Isola Dei Famosi, i due si erano resi protagonisti di abbracci e frasi ammiccanti, e una sera sull’Isola si erano anche addormentati mano nella mano. Filippo Nardi ha poi negato qualsiasi tipo di flirt con Bianca Atzei. Tornato dall’Italia, l’ex concorrente del Grande Fratello ha spesso sostenuto che con la cantante non c’è stato mai nulla se non un avvicinamento iniziale dovuto a interessi comuni riguardanti la musica e il lavoro di lui.

Eppure tra i due sembrava proprio essere scoccata la scintilla, tanto che si era tanto parlato di un bacio notturno tra la guancia e la bocca. Nardi ha poi negato raccontando che con l’Atzei non c’è mai stato nulla, neanche un bacio. Nardi si è spesso dichiarato rammaricato per essersi fatto lusingare dall’Atzei. Eppure l’interesse sembrava condiviso tanto che i primi giorni sull’Isola l’Atzei aveva dichiarato: “Con Filippo è un rapporto bello. Ci divertiamo, mi prende in giro, mi fa anche piacere che mi stuzzichi…”. Lo Stesso Nardi aveva detto alla cantante: “Quando esco di qui, te l’ho detto, potrai fare quello che vuoi del mio corpo”.