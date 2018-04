Dopo le numerose indiscrezioni sul fidanzamento, Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono usciti allo scoperto. La showgirl di Soverato, ex moglie di Flavio Briatore, ha un nuovo compagno e i due sono stati avvistati durante un romantico weekend nella città dell’amore, Parigi. Secondo i ben informati, però, questa mini vacanza è solo il preludio di quella progettata dai due per la prossima estate.

Ad immortalare la passeggiata romantica di Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi per le strade di Parigi è stato il settimanale Chi, che ha documentato gli spostamenti dei due fidanzati durante quella che sembra essere stata una vera e propria fuga d’amore lontano dall’Italia. La ex moglie di Flavio Briatore, sempre molto attenta alla presenza di paparazzi intorno a sé, si è guardata bene dal lasciarsi andare a coccole, baci ed atteggiamenti pubblici troppo intimi insieme al nuovo fidanzato, ma pare proprio che le indiscrezioni riguardo la nuova relazione di Elisabetta con l’imprenditore siano più che confermate.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, presentazioni in famiglia

I ben informati, inoltre, sostengono che la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sia molto più seria di quanto si possa immaginare.

Si dice, infatti, che la showgirl di Soverato abbia presentato alle amiche il nuovo compagno, dimostrando come sia completamente coinvolta da questo nuovo amore, arrivato – forse – in maniera inaspettata dopo la separazione da Flavio Briatore.

Bettuzzi, dal canto suo, è stato più volte avvistato a Montecarlo dove la Gregoraci vive per permettere al figlio Nathan Falco di passare del tempo anche insieme al padre.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, dopo Parigi la vacanza in America

La relazione tra la showgirl e l’imprenditore – che gestisce un’azienda di cui Elisabetta è anche testimonial – dunque, procede a gonfie vele e il settimanale diretto da Alfonso Signorini annuncia che i due sono pronti a volare in America.

Il weekend romantico a Parigi potrebbe essere solo un banco di prova per la Gregoraci e Bettuzzi che, secondo il rotocalco, sarebbero pronti a progettare una vacanza in America per la prossima estate.

