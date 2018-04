Un altro ‘problema’ si abbatte su Ballando con le stelle 13: la partecipazione di Francisco Porcella potrebbe essere a rischio in seguito alla lussazione di una clavicola. Dopo l’incidente che ha visto coinvolto Massimiliano Morra e l’ipotesi di ritiro da parte di Giovanni Ciacci, Milly Carlucci potrebbe vedere il cast dello show di Rai 1 ridimensionato e ridotto, almeno per sabato 14 aprile 2018.

Come spiegato dallo stesso Francisco Porcella, la lussazione alla clavicola è avvenuta per evitare un incidente sulla neve. Il concorrente di Ballando con le stelle 13, però, ha avuto la peggio ed è stato costretto a ricoverarsi per tentare di risolvere in breve tempo il problema. La sua partecipazione allo show di sabato sera, tuttavia, resta ancora in forse e il surfista sardo-hawaiano si è voluto scusare per l’incidente con il programma e la ballerina che lo sta seguendo durante questa esperienza nei panni di aspirante danzatore.

Francisco Porcella su Instagram: ‘Bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato’

‘Un tempismo proprio perfetto per farmi male’ – ha scritto Porcella sul suo profilo Instagram, allegando la foto che lo ritrae steso sul lettino di ospedale con la clavicola rotta.

‘Lussazione della clavicola…almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard…’ – ha spiegato Francisco, prima di mettere in dubbio la sua partecipazione a Ballando con le stelle 13 – ‘Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato?!’.

Il compagno di Anastasia Kuzmina, quindi, ha chiesto scusa allo show di Rai 1 e alla sua maestra per quanto avvenuto e ringraziato tutti coloro che hanno espresso grande solidarietà nei suoi confronti.

‘Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina’ – ha concluso, così, Porcella.

Francisco Porcella, possibile vincitore a Ballando con le stelle 13?

Se la situazione fisica di Francisco Porcella dovesse essere incompatibile con la partecipazione a Ballando con le stelle, dunque, il surfista potrebbe essere costretto a ritirarsi dalla gara.

Un vero e proprio peccato per il 31enne di origini sarde che, fin dal primo appuntamento con lo show di Rai 1, ha ottenuto il consenso da parte della temutissima giuria di Milly Carlucci.

I voti nei confronti della coppia composta da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono stati molto alti e in tanti, fin da subito, hanno individuato i due come possibili vincitori della 13esima edizione di Ballando.

Sarebbe un vero e proprio peccato, dunque, se il concorrente dovesse abbandonare proprio adesso lo spettacolo.