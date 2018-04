Tragica notizia dal mondo del panorama musicale mondiale: è morto Timmy Matley dei ‘The Overtones’ per cause ancora sconosciute. Il cantante aveva solo 36 anni ed è probabilmente stato stroncato da un tumore alla pelle avvertito nel 2016. Sconvolti dall’accaduto, sono stati i componenti della band Mike, Darren, Mark & Lachie ad annunciarne la scomparsa sui social network, ringraziando i numerosi fan per tutto il sostegno e l’amore dimostrati.

‘Sappiamo che questa notizia sarà straziante per tutti voi come lo è per noi’: è con queste parole che i The Overtones annunciano la morte di Timmy Matley, appartenente alla band dal 2010. Al cantante erano stati diagnosticati ben tre melanomi maligni nel 2016, ma secondo quanto affermato da alcune testate inglesi la circostanza del decesso è ancora da verificare.

Timmy Matley è morto, l’addio straziante dei The Overtones

Un altro grande artista è passato a miglior vita, fanno sapere i The Overtones – nota band inglese – sul proprio profilo Twitter.

Le cause del decesso del cantante Timmy Matley sono ancora sconosciute: nonostante avesse un cancro alla pelle, si presuppone sia caduto dal balcone di un edificio londinese. Probabilmente si parla di suicidio.

Al momento migliaia di fan si sono uniti al dolore di Mike, Darren, Mark & ​​Lachie, fortemente sconvolti dalla tragica scomparsa.