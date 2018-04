I recenti gossip sulla fine della storia tra Al Bano e Loredana Lecciso hanno fatto insorgere Romina Power che, attraverso un post sui suoi profili social, ha chiesto maggiore rispetto per l’ex marito. E’ la prima volta che la moglie del cantante di Cellino San Marco si erge in sua difesa, probabilmente preoccupata dall’eccessivo stress cui l’ex compagno è stato sottoposto negli ultimi tempi.

Così, in un tweet (poi ripreso anche su Instagram), Romina Power ha difeso Al Bano chiedendo ai paparazzi, ai giornali di gossip e a tutte le trasmissioni tv che si occupano – o si occuperanno – della vita privata del cantante, di concedergli una tregua. Da quando la relazione tra il cantante e Loredana Lecciso ha subito l’ennesima battuta d’arresto, sembra di essere tornati indietro di quindici anni a quando i due compagni litigavano e si lasciavano in diretta tv davanti alle telecamere de L’Isola dei famosi. Oggi, però, Al Bano potrebbe non reggere lo stesso stress vissuto in passato a causa delle sue condizioni di salute.

Romina Power ai giornalisti: ‘Non siamo solo personaggi da spennare’

Così, consapevole di come una situazione così difficile e particolare possa influenzare la condizione fisica di Al Bano, Romina Power ha invitato i giornalisti a provare a considerare i personaggi del mondo dello spettacolo non solo come qualcuno da ‘spennare’.

‘Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti’ – si legge sul profilo Twitter della cantante americana – ‘Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da ‘spennare’ […]’.

Una richiesta accorata, quella di Romina Power, che testimonia il profondo affetto che ancora la lega all’ex marito e la stima e il rispetto su cui hanno deciso di costruire un rapporto d’amicizia per il bene della famiglia che hanno costruito.

Al Bano sotto stress per il gossip

Intanto, proprio nelle ultime ore, Al Bano ha spiegato di essere fisicamente affaticato per quanto sta avvenendo intorno alla sua vita privata.

L’incursione telefonica a Storie Italiane e il diverbio con Loredana Lecciso avvenuto davanti a Eleonora Daniele e ai suoi ospiti, ha particolarmente destabilizzato il cantante che, poco più di un anno fa, ha superato un infarto e un’ischemia.

Vista la precaria condizione di salute, infatti, Romina Power ha fatto leva sulla bontà d’animo dei giornalisti chiedendo loro di lasciare spazio all’ex marito evitando di soffocarlo con gossip e tentativi di interviste che vorrebbero indagare ancora di più sulla sua vita privata.

Da sempre, infatti, Al Bano si è dichiarato ‘allergico’ ai pettegolezzi ma, da quando la sua relazione con Loredana Lecciso è diventata di dominio pubblico, il cantante è riuscito difficilmente a restarne lontano.

