Nelle ultime settimane, Nadia Rinaldi è stata ospite di Domenica Live e si è sottoposta ad esperimenti ipnotici fortemente criticati dai telespettatori. Proprio per questo motivo, molti fan che seguono l’attrice comica romana, si sono chiesti come mai un’artista affermata come lei si sia potuta prestare a tanto, ma la risposta della Rinaldi non si è fatta attendere e chissà se renderà felice Barbara D’Urso.

Dopo il balletto sexy a Domenica Live e la ‘trasformazione’ in micio, Nadia Rinaldi potrebbe continuare a prestarsi come ‘cavia’ di Giucas Casella per una delle sue – ironiche quanto criticate – prove da paragnosta. In tanti credevano che, dopo la performance sulle note di Lady Marmalade, la Rinaldi si rifiutasse di mettersi in gioco nel salotto di Barbara D’Urso e, invece, nella scorsa puntata del programma, ha accettato nuovamente di prestarsi allo scherzo. Così, molti fan di Nadia si sono ribellati e le hanno chiesto attraverso i social i motivi di tali scene, per tanti ridicole e prive di dignità.

Nadia Rinaldi: ‘Fosse per me, sarei da un’altra parte’

Attaccata ferocemente da molti haters e incoraggiata dai sostenitori a stare lontana da certi salotti televisivi, Nadia Rinaldi ha spiegato i motivi che la obbligano a partecipare a Domenica Live.

‘Abbiamo un contratto che va rispettato fino all’ultima puntata’ – ha scritto l’attrice sui social, in replica ad alcuni follower – ‘Se fosse per me starei da un’altra parte’.

La Rinaldi, poi, ha ribadito che da Barbara D’Urso non va ‘a cantare messa’ ma, ‘chi esce dall’Isola, da contratto, fino a che non finisce il reality’ deve presenziare nei programmi di Canale 5.

Una spiegazione chiara, dunque, che lascia intendere che anche l’attrice non sia così entusiasta delle performance di cui si è resa protagonista nelle ultime domeniche.

Nadia Rinaldi rimprovera Barbara D’Urso dopo il balletto sexy

Proprio nell’appuntamento con Domenica Live andato in onda l’8 aprile 2018, Nadia Rinaldi ha manifestato un certo disappunto nei confronti dell’atteggiamento avuto da Barbara D’Urso durante l’ipnosi che l’ha vista cimentarsi in un balletto sexy.

Pur ironizzando sull’accaduto, l’attrice ha rivolto un rimprovero alla conduttrice chiedendole come mai non sia intervenuta, almeno per abbassarle il vestito visto che era elasticizzato.

‘Non ti ho abbassato il vestito perché stavo ridendo e perché avevo paura visto che eri sotto ipnosi di Giucas’ – si è giustificata Barbarella, conscia che quel momento di Domenica Live sia stato uno dei più ricercati e ripresi dal web, a vantaggio – ovviamente – della sua trasmissione.