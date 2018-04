Sorpresa emozionante a L’Isola dei Famosi 13: le lacrime di Amaurys alla vista del fratello dopo ben quattro anni hanno commosso lo studio, comprese Alessia Marcuzzi, Mara Venier e la moglie del concorrente. Dopo aver invitato il pallanuotista ad allontanarsi dalla Palapa, una ‘caccia al tesoro’ improntata sulla sua Terra d’origine quale è Cuba ha fortemente scosso Amaurys, gettatosi sulla sabbia con le lacrime agli occhi. Poi la sorpresa.

Memorabile, dunque, l’emozionante incontro che ha contraddistinto la diretta de L’Isola dei Famosi 13 nella puntata del 9 aprile 2018. Protagonista di un’iniziale diatriba con Jonathan, Amaurys ha avuto l’occasione di riabbracciare il fratello dopo ben quattro anni. ‘Sono legatissimi, Antonio per Amaurys è tutto’, ha confermato la moglie del concorrente presente studio, fortemente commossa nell’osservare quelle immagini.

“La nostra vita è stata segnata da partenze e ritorni, da presenza e assenza”

L’emozionante abbraccio tra Amaurys ed il fratello a L’Isola dei Famosi 13

Tante le sorprese preparate dalla produzione de L’Isola dei Famosi nel corso di questa edizione, ma l’incontro tra Amaurys ed il fratello maggiore rimane tra le più commoventi.

Dopo la breve ma intensa caccia al tesoro, al pallanuotista è stato chiesto di girarsi verso il mare perché qualcuno stava nuotando verso di lui.

Pochi secondi dopo il naufrago si era già tuffato in acqua, nuotando a forte velocità verso Antonio. Un calorosissimo abbraccio ha così riunito i due fratelli, tanto legati ma distanti da quattro anni.

Come raccontato dalla moglie di Amaurys successivamente in studio, Antonio era arrivato in Italia per salutare il fratello proprio nel momento in cui è dovuto partire per l’Honduras, mancando così per un soffio l’atteso incontro.

Amaurys ed Antonio: la loro storia raccontata dalla moglie Angela in studio

A commentare il commovente incontro è intervenuta la moglie di Amaurys Perez, Angela, presente in studio. ‘Sono legatissimi, Antonio per Amaurys è tutto’, comincia così il breve e toccante racconto.

‘Antonio è andato via da Cuba ha mantenuto tutta la famiglia quando è riuscito ad andare via. Si sentono cinque o sei volte al giorno, la sua sofferenza più grande è il fatto che lui è partito prima di poterlo incontrare’, poi Angela ha concluso dicendo ‘Loro due hanno vissuto in acqua a giocare a pallanuoto, erano sempre solo loro due, sono fondamentali l’uno per l’altro’.

Insomma, come affermato anche da Daniele Bossari, è sembrato di vivere una scena di un film.