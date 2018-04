E’ ormai passato qualche anno dall’operazione al cuore di Bianca Atzei, ricordato dalla mamma a L’Isola dei Famosi 13. Nel corso della diretta di lunedì 9 aprile 2018 in onda su Canale 5, la naufraga è stata nuovamente ‘vittima’ di opinioni e critiche da parte dei compagni di gioco, venendo definita ‘senza alcuna personalità’ e ‘succube’ dell’ormai eliminata Alessia Mancini. La mamma è così intervenuta dallo studio urlando ‘Basta!’ alla figlia in lacrime, ancora una volta sconfortata dalla situazione creatasi.

Nonostante gli scorsi rimproveri di Mara Venier, Bianca Atzei non trattiene le lacrime a L’Isola dei Famosi 2018, tanto da incentivare la madre ad irrompere in studio. Ancora senza microfono, la mamma inizia ad urlare ‘Basta’ ripetutamente rimproverando alla figlia di farsi ‘sotterrare’. Poi afferma ‘So io che cosa hai subito in ospedale’, riferendosi così all’intervento al cuore a cui la cantante è stata sottoposta nel 2015.

Bianca Atzei in lacrime a L’Isola dei Famosi 13. Interviene la madre

Non vi è pace e tregua per Bianca Atzei, ancora una volta in lacrime a L’Isola dei Famosi 13 dopo aver ascoltato le opinioni ed i commenti negativi sul suo conto pervenuti dai compagni di gioco.

‘Senza personalità, falsa ed incoerente’ è infatti stata definita più volte la cantante: Alessia Marcuzzi le ha mostrato un video ‘profilo’ finale in cui venivano riassunti i vari ‘confessionali’ settimanali dei naufraghi, demoralizzando così ulteriormente la concorrente.

Nonostante il bel rapporto instaurato dall’inizio del reality show, Bianca aveva infatti mandato in nomination Jonathan sconcertando così tutti i concorrenti: ‘Se tutti dicono che sei falsa un motivo ci sarà’, le aveva detto Alessia Mancini.

E’ così intervenuta la madre dallo studio, la quale ha iniziato ad urlare ‘Basta, basta, basta’, stanca di vedere la figlia continuamente ‘sotterrata’ dai compagni di gioco, ‘Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così. Pensa a te stessa figlia mia, non agli altri’.

La mamma ricorda l’operazione al cuore di Bianca Atzei a L’Isola dei Famosi

La sfuriata della mamma di Bianca Atzei nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi 2018, ha coinvolto l’intervento al cuore subito dalla cantante nel 2015.

‘So io cosa hai subito in ospedale’, ha affermato la madre una volta raggiunta dal microfono, ‘Non tutti sanno cosa ti è successo, la gente non può capire’.

La cantante è infatti stata sottoposta ad un intervento al cuore al San Raffale di Milano: dopo l’operazione, Bianca aveva rassicurato i fan con diversi post sui social, nei quali informava che era andato tutto bene.

‘Buongiorno cuori… Son felice nel dirvi che sto bene!! Il chirurgo Cappelletti e’ entrato in fondo al mio cuore con tutta la sua esperienza e la sua passione. Ringrazio il Primario Margonato per aver scoperto il mio problema con tanta scrupolosità… La Dottoressa Monica e la dolce Diana che mi ha coccolata… Ringrazio tutto lo staff di medici e infermieri di cardiologia del San Raffaele. E grazie per essermi sempre vicini… Vi voglio bene. Ora canterò ancora più forte’, aveva così Bianca Atzei commentato l’accaduto’.