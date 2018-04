Giovanni Ciacci lascia Ballando con Le Stelle? Lo stylist: “Sono sotto shock”

Giovanni Ciacci confida a Caterina Balivo l’intenzione di lasciare il programma ‘Ballando con Le Stelle’. Amareggiato dalle polemiche scatenate per la sua scelta di danzare in coppia con Raimondo Todaro, lo stylist ha rivelato a Detto Fatto: “Sto seriamente pensando di lasciare il programma Ballando con le stelle”. I fan hanno espresso massima solidarietà all’amato Giò Giò e lo hanno invitato a non rinunciare alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci.

Una scelta, quella di Giovanni Ciacci che arriva dopo la bocciatura di Guillermo Mariotto, che nella scorsa puntata ha giudicato con uno ’0′ il tango portato in scena dal duo Ciacci – Todaro. Nell’ultima puntata di Domenica il giudice ha anche accusato il ballerino di non impegnarsi abbastanza per paura del giudizio dei siciliani. A tal proposito Ciacci ha commentato: “Forse Mariotto ha delle questioni in sospeso che deve risolvere, ma non può pensare di farlo così, a discapito di un ballerino che è un vero professionista!” e ha aggiunto: “Nessun siciliano può pensare quello che ha dichiarato Mariotto in puntata, nessuno. È semplicemente vergognoso”. Dopo la rivelazione a Detto Fatto, Ciacci ha confermato le sue intenzioni con un post facebook.

La coppia same sex formata da Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci solleva polemiche, fin dalla prima puntata di ‘Ballando Con Le Stelle’. Sembra non essere neanche bastata la pace siglata con Ivan Zazzaroni, il giudice infatti, nella scorsa puntata aveva sotterrato l’ascia di guerra e abbracciato lo stylist di ‘Detto Fatto’. Nonostante questo, Giò Giò pensa ad un ritiro, anche per proteggere il suo compagno di ballo: “Non voglio che il mondo dello spettacolo e i telespettatori subiscano attacchi di questo genere. Attacchi inutili, sterili e isterici. Né voglio che ne vada della professionalità mia e di Todaro”, ha rivelato ieri a Caterina Balivo.

Le polemiche che si sono sollevate per le esibizioni di Ciacci e Todaro sono per lo stylist, “surreali” e Giò Giò non sembra volerle alimentare e tollerare ulteriormente, da qui l’intenzione di abbandonare lo show di Rai 1. “Lo comunicherò a Milly Carlucci e, insieme, decideremo che cosa fare. Ripeto: ne va anche e soprattutto della professionalità indiscussa di un pluricampione di ballo quale Raimondo Todaro è. Deciderò se presentarmi in puntata sabato prossimo solo dopo aver parlato con Milly e Raimondo. In questo momento sono sotto shock…”, ha concluso Giovanni Ciacci lasciando nel dubbio i fan che lo invitano a non mollare.