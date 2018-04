Al Bano rivela: “Sono single, con Romina non c’è niente”

Al Bano rivela di essere single. Intervenuto ieri a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, il cantante ha confermato la fine della relazione con Loredana Lecciso e ribadito che la rottura non è dovuta al suo riavvicinamento professionale con Romina Power. Il neo giudice di ‘The Voice of Italy’ è stanco e stufo di “far crescere le malelingue”, così ha deciso di chiarire e raccontare cosa accade nella sua vita sentimentale. Al Bano è stato lapidario, al momento non ha nessuno al suo fianco e chi sperava in un ritorno di fiamma con Romina Power dovrà, almeno per ora, mettersi l’anima in pace.

Al Bano ha ribadito che Loredana Lecciso si è allontanata da Cellino San Marco lo scorso dicembre, ma non ha aggiunto nulla sulle motivazioni che avrebbero scatenato la rottura: “Il perché lo sappiamo io e Loredana”. A chi pensa che la Lecciso sia gelosa di Romina Power, Al Bano ha risposto: “Ma gelosia di che? Di cosa? Sarei onestissimo nel dirle una cosa del genere, lo farei per primo. Ma non è vero”. Il cantante dunque non lascia spazio a dubbi, La Lecciso è andata via ma non per colpa di Romina.

Al Bano ha raccontato che l’avvicinamento alla ex moglie è avvenuto solo ed esclusiva per motivi lavorativi: “Io e Romina abbiamo ritrovato una pace ed una tranquillità dovuta al lavoro. Finito il lavoro, ognuno a casa sua, nel rispetto del sano vivere”. Un rapporto professionale solido. In più Romina resta l’ex moglie del cantante nonché – ha ribadito il giudice di ‘The Voice of Italy’ – madre dei suoi figli sottolineando che lo stesso vale per Loredana Lecciso.

Al Bano adesso vuole concentrarsi su altro, in particolar modo sulla salute: “Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere”. Al Bano dunque è single, l’amore sembra un ricordo lontano: “Io ora mi voglio occupare dei miei figli, il tempo dell’amore l’ho vissuto in pieno, ora all’amore do una pausa. L’amore lo distribuirò in maniera globale, figli, nipoti e famiglia”, ha concluso il cantante.

La stessa Romina Power è intervenuta in difesa di Al Bano chiedendo ai giornalisti di lasciarlo in pace. “Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti”, ha chiesto l’ex moglie del cantante in un tweet. Romina e Al Bano hanno partecipato a ‘Ballando con Le Stelle’ lo scorso sabato come ballerini per una notte, la partecipazione al dance show aveva riacceso le speranze dei fan che vorrebbero vederli di nuovo insieme anche nella vita privata. Queste speranze sono state spezzate da Al Bano, che sembra non avere alcuna intenzione di dedicarsi all’amore, almeno non in questo momento.