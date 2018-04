Domenica 8 aprile è andata regolarmente in onda una nuova puntata de Le Iene, ma Nadia Toffa non c’era: la conduttrice bresciana non ha potuto partecipare alla trasmissione perché molto indebolita dalle cure che sta facendo per debellare definitivamente il cancro. Nell’annunciare sui social la sua assenza dell’ultim’ora, Nadia Toffa ha comunque rassicurato i fan sulle proprie condizioni di salute promettendo di tornare in onda già dalla prossima puntata di domenica 15 aprile.

‘Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica’. Così ha scritto Nadia Toffa su Facebook per comunicare il suo forfait televisivo. Ma prima ancora che i fan potessero allarmarsi ha subito precisato che si tratta di un’assenza temporanea.

‘Vi prometto comunque che dalla settimana prossima tornerò seduta dietro la scrivania assieme ai miei compagni, ai quali mando un mega in bocca al lupo. Vi guardo da qui e voi seguite il mio servizio in onda stasera, che sono riuscita a girare qualche giorno fa. A prestissimo’.

Come probabilmente ricorderete, Nadia Toffa era stata ricoverata lo scorso dicembre a Trieste a causa di un improvviso malore e in seguito agli esami effettuati aveva scoperto di avere un tumore. La brillante conduttrice e inviata de Le Iene era tornata in video a febbraio spiegando al pubblico cosa le fosse accaduto: ‘Ho avuto un cancro: mi sono curata, sono stata operata e i medici mi hanno tolto il 100% del tumore’. Dopo qualche settimana, ospite di Maurizio Costanza, alla domanda ‘sei guarita del tutto?’ aveva però fatto intendere che la battaglia non poteva dirsi conclusa del tutto: ‘La vita è strana quindi non si può parlare di guarigione, ma bisogna sorridere sempre. Combatto la malattia vivendo’.

In effetti, come dimostra la sua assenza durante l’ultima puntata de Le Iene, Nadia Toffa probabilmente non ha ancora finito di lottare contro il subdolo male, ma conoscendo la sua enorme forza di volontà siamo certi che non si darà mai per vinta.